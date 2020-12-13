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Power AlkalinePile

LR20P2B/40

Pour les appareils gourmands en énergie

Les appareils électroniques actuels consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Power Alkaline Philips.

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Pour les appareils gourmands en énergie

  • D

  • Power Alkaline

  • 2 unités

Couleurs pour faciliter l'identification des types de pile

Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Philips propose, dans des emballages différents, une gamme complète constituée des piles les plus fréquemment utilisées (AA, AAA, C, D, 9 V) pour répondre à tous vos besoins.

La pile se conserve jusqu'à 5 ans.

Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.

Spécificités Techniques

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