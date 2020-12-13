Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
LR20P2B/40
Pour les appareils gourmands en énergie
Les appareils électroniques actuels consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Power Alkaline Philips.
D
Power Alkaline
2 unités
Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.
Philips propose, dans des emballages différents, une gamme complète constituée des piles les plus fréquemment utilisées (AA, AAA, C, D, 9 V) pour répondre à tous vos besoins.
Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.