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Pour les appareils gourmands en énergie
Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les jeux électroniques, consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Power Alkaline Philips.
AAA
Alcaline
La technologie alcaline alimente les appareils à forte consommation.
Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.
Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.