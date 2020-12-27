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Arrêté

Power AlkalinePile

LR03P4B/59

Pour les appareils gourmands en énergie

Les appareils électroniques actuels consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Power Alkaline Philips.

Voir tous les avantages

Pour les appareils gourmands en énergie

  • AAA

  • Alcaline

La pile se conserve jusqu'à 10 ans

Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.

Instructions simples et universelles pour l'utilisateur

Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Pour préserver l'environnement et la santé humaine, notre partenaire de logistique inverse Green Eletron vous permet de mettre les piles au rebut de manière responsable. Consultez le site Web https://www.greeneletron.org.br/pilhas pour plus d'informations sur les points de collecte.