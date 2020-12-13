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Arrêté
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Pour les appareils gourmands en énergie
Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les jeux électroniques, consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Power Alkaline Philips.
AAA
Alcaline
Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.
La technologie alcaline alimente les appareils à forte consommation.
Les piles AAA Power Alkaline Philips présentent 118 % d'autonomie en plus par rapport aux normes du secteur.