ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Power AlkalinePile

LR03P4B/40

Pour les appareils gourmands en énergie

Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les jeux électroniques, consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Power Alkaline Philips.

Voir tous les avantages

Pour les appareils gourmands en énergie

  • AAA

  • Alcaline

Instructions simples et universelles pour l'utilisateur

Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

La technologie alcaline alimente les appareils à forte consommation.

118 % d'autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Les piles AAA Power Alkaline Philips présentent 118 % d'autonomie en plus par rapport aux normes du secteur.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils