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Pour les appareils gourmands en énergie
Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les consoles portables, consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Philips Power Alkaline.
AAA
Alcaline
Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.
Les piles AAA Power Alkaline Philips présentent 118 % d'autonomie en plus par rapport aux normes du secteur.
Philips propose, dans des emballages différents, une gamme complète constituée des piles les plus fréquemment utilisées (AA, AAA, C, D, 9 V) pour répondre à tous vos besoins.