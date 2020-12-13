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Power AlkalinePile

LR03P2B/40

Pour les appareils gourmands en énergie

Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les consoles portables, consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Philips Power Alkaline.

Voir tous les avantages

Pour les appareils gourmands en énergie

  • AAA

  • Alcaline

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.

118 % d'autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Les piles AAA Power Alkaline Philips présentent 118 % d'autonomie en plus par rapport aux normes du secteur.

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Philips propose, dans des emballages différents, une gamme complète constituée des piles les plus fréquemment utilisées (AA, AAA, C, D, 9 V) pour répondre à tous vos besoins.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 323.4 kB
  • 21 July 2026

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