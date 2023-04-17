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LR03A20C/40
Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs
Des piles longue durée fiables, pour des appareils classiques tels que des horloges et radios. Les piles alcalines d'entrée de gamme Philips offrent un très bon rapport qualité-prix, pour les besoins essentiels.
AAA
Alcaline
La technologie alcaline fournit l’énergie nécessaire aux appareils à forte consommation.
Ces piles Philips sont garanties sans métaux lourds nocifs tels que le cadmium, le mercure et le plomb.
Philips propose une gamme complète composée des piles les plus couramment utilisées (AA, AAA, C, D, 9V), disponibles dans différents formats d’emballage afin de répondre à vos besoins.