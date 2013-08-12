Transducteurs à évents haute définition en néodyme

Les transducteurs en néodyme répondent à la dynamique de toute votre musique. Ils ont été conçus de façon à intégrer un évent en leur centre, qui fait ressortir les moyennes et les basses fréquences, diffusant ainsi l'énergie acoustique qui produit des basses étendues mais contrôlées et des fréquences moyennes transparentes. Les transducteurs disposent également d'une légère bobine acoustique qui permet au système de répondre rapidement afin de suivre le rythme de votre musique et de diffuser un son haute définition.