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  • Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez. Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez. Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.

    Philips Fidelio Fidelio Casque avec micro

    L2BO/00

    Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.

    Le casque d'écoute avec micro Fidelio L2 allie les plus hautes normes en matière de qualité audio et de confort pour une expérience auditive authentique. Conçus par des experts pour un son naturel aussi fidèle à l'original que possible. Fabrication sublime pour un confort durable.

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    Philips Fidelio Fidelio Casque avec micro

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    Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.

    • Audio haute résolution
    • Circum-auriculaire
    • Coussinets en mousse à mémoire de forme
    • Rangement à plat
    Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure

    Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure

    L'audio haute résolution offre un rendu audio impeccable, reproduisant les enregistrements studio plus fidèlement que les formats de CD 16 bits/44,1 kHz. Cette qualité sans compromis fait de l'audio haute résolution le compagnon idéal pour les amateurs de musique. Le casque d'écoute Fidelio répond aux normes strictes pour mériter l'appellation d'audio haute résolution. Que vous écoutiez vos enregistrements faits en haute résolution ou provenant d'une source de musique traditionnelle, la gamme étendue de hautes fréquences du casque d'écoute Fidelio vous permet de profiter encore plus de votre musique.

    Transducteurs à évents haute définition en néodyme

    Transducteurs à évents haute définition en néodyme

    Les transducteurs en néodyme répondent à la dynamique de toute votre musique. Ils ont été conçus de façon à intégrer un évent en leur centre, qui fait ressortir les moyennes et les basses fréquences, diffusant ainsi l'énergie acoustique qui produit des basses étendues mais contrôlées et des fréquences moyennes transparentes. Les transducteurs disposent également d'une légère bobine acoustique qui permet au système de répondre rapidement afin de suivre le rythme de votre musique et de diffuser un son haute définition.

    Coquilles en aluminium conçues pour la précision acoustique

    Coquilles en aluminium conçues pour la précision acoustique

    Les coquilles en aluminium sont sélectionnées pour leur résistance afin d'éliminer les effets de résonance et les vibrations indésirables. Elles sont montées sur une couche en plastique industriel pour rendre les écouteurs encore plus fiables. Cela permet d'atténuer les vibrations aussi efficacement que possible pour un son précis et incisif.

    Coussinets en mousse à mémoire de forme conçus pour offrir une ergonomie optimale

    Coussinets en mousse à mémoire de forme conçus pour offrir une ergonomie optimale

    Chaque matériau utilisé dans la fabrication du Fidelio L2 a été soigneusement sélectionné pour de longues sessions d'écoute confortables. Les coussinets de luxe en mousse gardent la forme de l'oreille pour offrir une ergonomie optimale. Non seulement la mousse prend la forme exacte de votre oreille, mais elle crée également un effet d'étanchéité qui améliore le rendu des basses et réduit les bruits extérieurs indésirables.

    Haut-parleurs inclinés à l'angle naturel de l'oreille pour plus de clarté

    Haut-parleurs inclinés à l'angle naturel de l'oreille pour plus de clarté

    Un transducteur préincliné selon l'angle naturel de l'oreille dirige le son directement dans le canal auditif. Cela permet de réduire considérablement l'effet de coloration qui peut se produire lorsque l'oreille externe reflète le son, d'améliorer le confort et de rendre l'espace sonore encore plus réaliste.

    Architecture acoustique semi-ouverte à l'arrière pour un son naturel

    Architecture acoustique semi-ouverte à l'arrière pour un son naturel

    La conception semi-ouverte à l'arrière combine le son équilibré et transparent diffusé par une ouverture à l'arrière avec les basses profondes et l'isolation phonique produites par une fermeture complète à l'arrière. Elle comprend l'intégration d'un tissu résistant très fin dans les grilles acoustiques afin de maîtriser les fuites acoustiques et de réduire le bruit ambiant.

    Télécommande universelle, micro, adaptateur de 6,3 mm et étui

    Télécommande universelle, micro, adaptateur de 6,3 mm et étui

    Télécommande universelle, micro, adaptateur de 6,3 mm et étui.

    Haut-parleurs soigneusement testés pour un son parfaitement équilibré

    Les haut-parleurs sont soigneusement testés afin d'obtenir un son parfaitement équilibré.

    Excellente isolation sonore et expérience auditive spatiale

    Excellente isolation sonore et expérience auditive spatiale saisissante.

    Matériaux de qualité incluant l'aluminium et des cuirs doux

    Conception de qualité supérieure en aluminium, cuir véritable, cuir protéiné et tissu.

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Système acoustique
      Semi-ouvert
      Réponse en fréquence
      6 – 40 000  Hz
      Diamètre du haut-parleur
      40 mm
      Impédance
      16 ohms
      Sensibilité
      105  dB
      Puissance d'entrée maximale
      200  mW
      Distorsion (THD)
      < 0,1 % DHT

    • Connectivité

      Compatible avec :
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
      Connecteur additionnel
      Un connecteur supplémentaire est nécessaire pour les modèles plus anciens de Nokia, Sony Ericsson et SAMSUNG. Consultez notre site www.support.philips.com pour obtenir de l'aide auprès de notre service à la clientèle.

    • Carton externe

      Longueur
      21.9  cm
      Nombre de produits emballés
      2
      Longueur
      8.6  pouces
      Largeur
      20.4  cm
      Poids brut
      1.531  kg
      Hauteur
      26  cm
      GTIN
      1 87 12581 69071 4
      Largeur
      8.0  pouces
      Hauteur
      10.2  pouces
      Poids net
      0.706  kg
      Poids brut
      3.375  lb
      Poids net
      1.556  lb
      Poids à vide
      0.825  kg
      Poids à vide
      1.819  lb

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      24  cm
      Type d'emballage
      Carton
      Type d'installation en rayon
      Les deux
      Largeur
      19.5  cm
      Profondeur
      10.2  cm
      Hauteur
      9.4  pouces
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      87 12581 69071 7
      Largeur
      7.7  pouces
      Poids brut
      0.689  kg
      Profondeur
      4.0  pouces
      Poids net
      0.353  kg
      Poids brut
      1.519  lb
      Poids net
      0.778  lb
      Poids à vide
      0.336  kg
      Poids à vide
      0.741  lb

    • Accessoires

      Trousse de rangement
      Oui
      Câble audio
      Avec micro et bouton de captation
      Câble audio 3,5 mm
      Oui
      Fiche d'adaptation
      3,5 – 6,3 mm

    Contenu de l'emballage

    Photo de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • étui souple
    • Commande d'iPhone sur fil
    Badge-D2C

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