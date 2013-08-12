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L2BO/00
Haute fidélité, qualité inégalée. Partout où vous allez.
Le casque d'écoute avec micro Fidelio L2 allie les plus hautes normes en matière de qualité audio et de confort pour une expérience auditive authentique. Conçus par des experts pour un son naturel aussi fidèle à l'original que possible. Fabrication sublime pour un confort durable.Voir tous les avantages
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L'audio haute résolution offre un rendu audio impeccable, reproduisant les enregistrements studio plus fidèlement que les formats de CD 16 bits/44,1 kHz. Cette qualité sans compromis fait de l'audio haute résolution le compagnon idéal pour les amateurs de musique. Le casque d'écoute Fidelio répond aux normes strictes pour mériter l'appellation d'audio haute résolution. Que vous écoutiez vos enregistrements faits en haute résolution ou provenant d'une source de musique traditionnelle, la gamme étendue de hautes fréquences du casque d'écoute Fidelio vous permet de profiter encore plus de votre musique.
Les transducteurs en néodyme répondent à la dynamique de toute votre musique. Ils ont été conçus de façon à intégrer un évent en leur centre, qui fait ressortir les moyennes et les basses fréquences, diffusant ainsi l'énergie acoustique qui produit des basses étendues mais contrôlées et des fréquences moyennes transparentes. Les transducteurs disposent également d'une légère bobine acoustique qui permet au système de répondre rapidement afin de suivre le rythme de votre musique et de diffuser un son haute définition.
Les coquilles en aluminium sont sélectionnées pour leur résistance afin d'éliminer les effets de résonance et les vibrations indésirables. Elles sont montées sur une couche en plastique industriel pour rendre les écouteurs encore plus fiables. Cela permet d'atténuer les vibrations aussi efficacement que possible pour un son précis et incisif.
Chaque matériau utilisé dans la fabrication du Fidelio L2 a été soigneusement sélectionné pour de longues sessions d'écoute confortables. Les coussinets de luxe en mousse gardent la forme de l'oreille pour offrir une ergonomie optimale. Non seulement la mousse prend la forme exacte de votre oreille, mais elle crée également un effet d'étanchéité qui améliore le rendu des basses et réduit les bruits extérieurs indésirables.
Un transducteur préincliné selon l'angle naturel de l'oreille dirige le son directement dans le canal auditif. Cela permet de réduire considérablement l'effet de coloration qui peut se produire lorsque l'oreille externe reflète le son, d'améliorer le confort et de rendre l'espace sonore encore plus réaliste.
La conception semi-ouverte à l'arrière combine le son équilibré et transparent diffusé par une ouverture à l'arrière avec les basses profondes et l'isolation phonique produites par une fermeture complète à l'arrière. Elle comprend l'intégration d'un tissu résistant très fin dans les grilles acoustiques afin de maîtriser les fuites acoustiques et de réduire le bruit ambiant.
Télécommande universelle, micro, adaptateur de 6,3 mm et étui.
Les haut-parleurs sont soigneusement testés afin d'obtenir un son parfaitement équilibré.
Excellente isolation sonore et expérience auditive spatiale saisissante.
Conception de qualité supérieure en aluminium, cuir véritable, cuir protéiné et tissu.
Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Dimensions du produit emballé
Accessoires
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