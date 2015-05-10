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Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches. Changez pour Sonicare.Voir tous les avantages
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Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
Votre coffret de voyage USB de luxe vous permet d'utiliser votre appareil en déplacement, grâce à son chargeur intégré. Placez votre brosse à dents dans le coffret et connectez-le à votre ordinateur portable ou branchez-le sur une prise secteur. Un support pour tête de brosse est également fourni, pour une meilleure hygiène en déplacement. À domicile, notre élégant verre de charge s'intègre parfaitement dans le décor de votre salle de bain et vous permet de vous rincer la bouche après le brossage. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.
La forme exclusive du manche DiamondClean associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.
Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.
Quels que soient vos besoins spécifiques, vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre avec DiamondClean. Notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes, facettes, et peut même être utilisée dans le cadre du traitement quotidien de troubles gingivaux.
Alimentation
Spécificités techniques
Design et finition
Entretien
Facile d'utilisation
Accessoires inclus
Performances de brossage
Modes
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