Termes recherchés

  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie Des dents plus saines et plus blanches pour la vie Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

    Philips Sonicare DiamondClean Brosse à dents électrique

    HX9372/04

    Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

    La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches. Changez pour Sonicare.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Philips Sonicare DiamondClean Brosse à dents électrique

    Produits similaires

    Afficher tous les DiamondClean

    Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

    La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

    • 5 modes
    • 2 têtes de brosse
    • Verre de charge, coffret de voyage
    • Coffret de voyage USB
    Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

    Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

    Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

    Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

    Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

    Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*

    Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

    Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

    Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.

    Coffret de voyage avec chargeur USB et verre de charge

    Coffret de voyage avec chargeur USB et verre de charge

    Votre coffret de voyage USB de luxe vous permet d'utiliser votre appareil en déplacement, grâce à son chargeur intégré. Placez votre brosse à dents dans le coffret et connectez-le à votre ordinateur portable ou branchez-le sur une prise secteur. Un support pour tête de brosse est également fourni, pour une meilleure hygiène en déplacement. À domicile, notre élégant verre de charge s'intègre parfaitement dans le décor de votre salle de bain et vous permet de vous rincer la bouche après le brossage. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière.

    La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

    La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

    La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

    Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

    Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

    Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

    Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles

    Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles

    La forme exclusive du manche DiamondClean associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.

    La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare

    La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare

    Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

    Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires

    Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires

    Quels que soient vos besoins spécifiques, vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre avec DiamondClean. Notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes, facettes, et peut même être utilisée dans le cadre du traitement quotidien de troubles gingivaux.

    Spécificités Techniques

    • Alimentation

      Tension
      110-220 V

    • Spécificités techniques

      Batterie
      Rechargeable
      Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
      Jusqu'à 3 semaines**
      Type de batterie
      Lithium ION

    • Design et finition

      Couleur
      Améthyste

    • Entretien

      Garantie
      Garantie 2 ans

    • Facile d'utilisation

      Indicateur d'autonomie
      Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
      Afficheur
      Écran lumineux
      Manche
      Design ergonomique ultracompact
      Système de tête de brosse
      Têtes de brosse faciles à clipser
      Autonomie de brossage
      Jusqu'à 3 semaines**

    • Accessoires inclus

      Manche
      1 DiamondClean
      Têtes de brosse
      2 DiamondClean standard
      Étui de voyage
      Coffret de voyage USB
      Verre de charge
      1

    • Performances de brossage

      Bénéfices santé
      Des gencives plus saines en seulement deux semaines
      Performances
      Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*
      Efficacité blancheur
      Effet blancheur 2 fois plus efficace*
      Minuteur
      Quadpacer et SmarTimer
      Vitesse
      Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

    • Modes

      Clean
      Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
      Gum Care
      Masse les gencives en douceur
      White
      Élimine les taches à la surface des dents
      Polish
      Pour des dents éclatantes
      Sensitive
      Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    • * sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.