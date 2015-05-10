Coffret de voyage avec chargeur USB et verre de charge

Votre coffret de voyage USB de luxe vous permet d'utiliser votre appareil en déplacement, grâce à son chargeur intégré. Placez votre brosse à dents dans le coffret et connectez-le à votre ordinateur portable ou branchez-le sur une prise secteur. Un support pour tête de brosse est également fourni, pour une meilleure hygiène en déplacement. À domicile, notre élégant verre de charge s'intègre parfaitement dans le décor de votre salle de bain et vous permet de vous rincer la bouche après le brossage. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière.