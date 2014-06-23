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  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie Des dents plus saines et plus blanches pour la vie Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

    Philips Sonicare DiamondClean Brosse à dents électrique

    HX9362/67

    Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

    La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches. Changez pour Sonicare.

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    Philips Sonicare DiamondClean Brosse à dents électrique

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    Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

    La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

    • 5 modes
    • 2 têtes de brosse
    • Verre de charge
    • Coffret de voyage USB
    Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

    Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

    Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*

    Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

    Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

    Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

    Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

    Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

    Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.

    Choisissez parmi 5 modes, y compris le mode pour nettoyage en profondeur et le mode pour dents sensibles

    Choisissez parmi 5 modes, y compris le mode pour nettoyage en profondeur et le mode pour dents sensibles

    Avec DiamondClean, vous obtenez un nettoyage vraiment rafraîchissant tous les jours. Nos 5 modes répondent à tous vos besoins en matière de brossage : mode Nettoyage, pour un nettoyage quotidien exceptionnel; mode Soin des gencives, pour masser doucement les gencives; mode Nettoyage en profondeur, pour un nettoyage en profondeur revigorant; mode Dents sensibles pour un nettoyage doux, mais efficace, des gencives sensibles; et mode Blanchiment, le mode idéal pour éliminer les taches.

    Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

    Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

    Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

    Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles

    Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles

    La forme exclusive du manche DiamondClean associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.

    Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

    Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

    Les puissantes vibrations soniques transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Pendant ce temps, 62 000 mouvements de brossage doux mais efficaces nettoient vos dents. L'équivalent d'un mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.

    Étui de transport de recharge USB et verre chargeur

    Étui de transport de recharge USB et verre chargeur

    Votre étui USB haut de gamme sert aussi de chargeur pour permettre une utilisation lors de vos déplacements. Placez votre brosse à dents dans votre étui et connectez-le à votre ordinateur portatif ou branchez-le sur une prise murale. L’étui est doté d’un support pour tête de brosse pour une hygiène optimale lors des voyages. Pour charger à la maison, vous pouvez utiliser notre élégant verre chargeur, qui s’intègre harmonieusement à votre salle de bain et peut également être utilisé pour rincer la bouche après le brossage. Placez simplement votre brosse à dents dans le verre pour la charger. Profitez de deux semaines d'utilisation régulière par charge complète.

    Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires

    Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires

    Quels que soient vos besoins spécifiques, vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre avec DiamondClean. Notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes, facettes, et peut même être utilisée dans le cadre du traitement quotidien de troubles gingivaux.

    Spécificités Techniques

    • Alimentation

      Tension
      100-240 V, 50-60 Hz

    • Spécificités techniques

      Batterie
      Rechargeable
      Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
      Jusqu'à 3 semaines**
      Type de batterie
      Lithium ION

    • Design et finition

      Couleur
      Rose

    • Entretien

      Garantie
      Garantie 2 ans

    • Facile d'utilisation

      Manche
      Design ergonomique ultracompact
      Système de tête de brosse
      Têtes de brosse faciles à clipser
      Afficheur
      Écran lumineux
      Indicateur d'autonomie
      Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
      Autonomie de brossage
      Jusqu'à 3 semaines**

    • Accessoires inclus

      Manche
      1 DiamondClean
      Têtes de brosse
      • 1 DiamondClean compacte
      • 1 DiamondClean standard
      Verre de charge
      1
      Étui de voyage
      Coffret de voyage USB

    • Performances de brossage

      Bénéfices santé
      Des gencives plus saines en seulement deux semaines
      Performances
      Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*
      Minuteur
      Quadpacer et SmarTimer
      Efficacité blancheur
      Effet blancheur 2 fois plus efficace*
      Vitesse
      Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

    • Modes

      Clean
      Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
      Gum Care
      Masse les gencives en douceur
      White
      Élimine les taches à la surface des dents
      Polish
      Pour des dents éclatantes
      Sensitive
      Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

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    • * sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean
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