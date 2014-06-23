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Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches. Changez pour Sonicare.Voir tous les avantages
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Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
Avec DiamondClean, vous obtenez un nettoyage vraiment rafraîchissant tous les jours. Nos 5 modes répondent à tous vos besoins en matière de brossage : mode Nettoyage, pour un nettoyage quotidien exceptionnel; mode Soin des gencives, pour masser doucement les gencives; mode Nettoyage en profondeur, pour un nettoyage en profondeur revigorant; mode Dents sensibles pour un nettoyage doux, mais efficace, des gencives sensibles; et mode Blanchiment, le mode idéal pour éliminer les taches.
Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.
La forme exclusive du manche DiamondClean associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.
Les puissantes vibrations soniques transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Pendant ce temps, 62 000 mouvements de brossage doux mais efficaces nettoient vos dents. L'équivalent d'un mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.
Votre étui USB haut de gamme sert aussi de chargeur pour permettre une utilisation lors de vos déplacements. Placez votre brosse à dents dans votre étui et connectez-le à votre ordinateur portatif ou branchez-le sur une prise murale. L’étui est doté d’un support pour tête de brosse pour une hygiène optimale lors des voyages. Pour charger à la maison, vous pouvez utiliser notre élégant verre chargeur, qui s’intègre harmonieusement à votre salle de bain et peut également être utilisé pour rincer la bouche après le brossage. Placez simplement votre brosse à dents dans le verre pour la charger. Profitez de deux semaines d'utilisation régulière par charge complète.
Quels que soient vos besoins spécifiques, vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre avec DiamondClean. Notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes, facettes, et peut même être utilisée dans le cadre du traitement quotidien de troubles gingivaux.
Alimentation
Spécificités techniques
Design et finition
Entretien
Facile d'utilisation
Accessoires inclus
Performances de brossage
Modes
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