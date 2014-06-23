Étui de transport de recharge USB et verre chargeur

Votre étui USB haut de gamme sert aussi de chargeur pour permettre une utilisation lors de vos déplacements. Placez votre brosse à dents dans votre étui et connectez-le à votre ordinateur portatif ou branchez-le sur une prise murale. L’étui est doté d’un support pour tête de brosse pour une hygiène optimale lors des voyages. Pour charger à la maison, vous pouvez utiliser notre élégant verre chargeur, qui s’intègre harmonieusement à votre salle de bain et peut également être utilisé pour rincer la bouche après le brossage. Placez simplement votre brosse à dents dans le verre pour la charger. Profitez de deux semaines d'utilisation régulière par charge complète.