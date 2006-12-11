Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

Cela n'est pas toujours évident à première vue, mais les têtes de brosse perdent progressivement en fermeté au fil des mois. Nos brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc pour vous indiquer lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse. Pour des résultats optimaux, remplacez votre tête de brosse tous les trois mois.