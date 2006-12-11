HX7001/20
Puissance classique. Nettoyage classique.
La gamme Philips Sonicare E-Series est recommandée pour les utilisateurs souhaitant éliminer efficacement la plaque dentaire au quotidien.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins profilés adaptés à la forme naturelle des dents, pour un nettoyage optimal.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
Les têtes de brosse Philips Sonicare E-Series se vissent et se dévissent, pour un maintien optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage faciles.
Comme toutes les têtes de brosse Philips Sonicare, cette tête de brosse est sans danger pour les dents et les gencives. Chaque tête de brosse a fait l'objet de tests de qualité prouvant ses performances exceptionnelles et son excellente durabilité.
Cela n'est pas toujours évident à première vue, mais les têtes de brosse perdent progressivement en fermeté au fil des mois. Nos brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc pour vous indiquer lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse. Pour des résultats optimaux, remplacez votre tête de brosse tous les trois mois.
Design et finition
Compatibilité
Accessoires inclus
Qualité et performance
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