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  • Puissance classique. Nettoyage classique. Puissance classique. Nettoyage classique. Puissance classique. Nettoyage classique.

    Philips Sonicare e-Series Têtes de brosse à dents standard

    HX7001/20

    Puissance classique. Nettoyage classique.

    La gamme Philips Sonicare E-Series est recommandée pour les utilisateurs souhaitant éliminer efficacement la plaque dentaire au quotidien.

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    Philips Sonicare e-Series Têtes de brosse à dents standard

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    Puissance classique. Nettoyage classique.

    Une meilleure hygiène bucco-dentaire

    • Lot de 1
    • Taille standard
    • À visser
    Notre tête de brosse classique

    Notre tête de brosse classique

    La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins profilés adaptés à la forme naturelle des dents, pour un nettoyage optimal.

    La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

    La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

    La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

    Système à visser pour Essence, Elite, Xtreme, Advance

    Système à visser pour Essence, Elite, Xtreme, Advance

    Les têtes de brosse Philips Sonicare E-Series se vissent et se dévissent, pour un maintien optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage faciles.

    Un geste quotidien de santé bucco-dentaire

    Un geste quotidien de santé bucco-dentaire

    Comme toutes les têtes de brosse Philips Sonicare, cette tête de brosse est sans danger pour les dents et les gencives. Chaque tête de brosse a fait l'objet de tests de qualité prouvant ses performances exceptionnelles et son excellente durabilité.

    Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

    Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

    Cela n'est pas toujours évident à première vue, mais les têtes de brosse perdent progressivement en fermeté au fil des mois. Nos brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc pour vous indiquer lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse. Pour des résultats optimaux, remplacez votre tête de brosse tous les trois mois.

    Spécificités Techniques

    • Design et finition

      Couleur
      Blanche
      Souplesse des brins
      Moyen
      Brins avec indicateur d'usure
      Les brins bleus se décolorent
      Taille
      Standard

    • Compatibilité

      Système de tête de brosse
      À visser
      Compatible avec ces modèles
      Essence+

    • Accessoires inclus

      Têtes de brosse
      1 e-series standard

    • Qualité et performance

      Remplacement
      Tous les 3 mois
      Testé
      pour une utilisation optimale

    Badge-D2C

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