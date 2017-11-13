HX6809/16
Des gencives plus saines, en douceur.
Un nettoyage en douceur qui fait la différence grâce à notre capteur de pression, et des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les brins de haute qualité densément implantés procurent un brossage en douceur qui élimine la plaque dentaire le long des gencives, afin d'améliorer la santé des gencives jusqu'à 100 % plus efficacement qu'une brosse à dents manuelle, tandis que l'extrémité est spécialement conçue pour vous permettre d'atteindre facilement les dents du fond.
Un brossage trop énergique peut endommager vos dents et vos gencives. Pour éviter cela, votre brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean produit de légères impulsions sonores pour vous rappeler d'appuyer moins fort.
Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.
Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.
Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.
Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.
Alimentation
Spécificités techniques
Design et finition
Entretien
Facile d'utilisation
Accessoires inclus
Performances de brossage
Modes
Technologie de capteur intelligent
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.