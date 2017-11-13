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  • Des gencives plus saines, en douceur. Des gencives plus saines, en douceur. Des gencives plus saines, en douceur.

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Brosse à dents électrique

    HX6809/16

    Des gencives plus saines, en douceur.

    Un nettoyage en douceur qui fait la différence grâce à notre capteur de pression, et des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle.

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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Brosse à dents électrique

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    Des gencives plus saines, en douceur.

    Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle

    • Capteur de pression intégré
    • 1 mode de nettoyage
    • 1 fonction BrushSync™
    Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*

    Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*

    Les brins de haute qualité densément implantés procurent un brossage en douceur qui élimine la plaque dentaire le long des gencives, afin d'améliorer la santé des gencives jusqu'à 100 % plus efficacement qu'une brosse à dents manuelle, tandis que l'extrémité est spécialement conçue pour vous permettre d'atteindre facilement les dents du fond.

    Vous alerte si vous appuyez trop fort

    Vous alerte si vous appuyez trop fort

    Un brossage trop énergique peut endommager vos dents et vos gencives. Pour éviter cela, votre brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean produit de légères impulsions sonores pour vous rappeler d'appuyer moins fort.

    Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

    Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

    Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

    La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

    La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

    La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

    Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

    Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

    Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

    Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

    Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

    Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

    Encourage un brossage soigneux

    Encourage un brossage soigneux

    Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

    La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare

    La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare

    Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

    Spécificités Techniques

    • Alimentation

      Tension
      110-220 V

    • Spécificités techniques

      Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
      Jusqu'à 2 semaines
      Batterie
      Rechargeable
      Type de batterie
      Lithium ION

    • Design et finition

      Couleur
      Blanc et bleu ciel

    • Entretien

      Garantie
      Garantie 2 ans

    • Facile d'utilisation

      Compatibilité du manche
      Têtes de brosse faciles à clipser
      Indicateur d'autonomie
      Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie
      Manche
      Design ergonomique ultracompact
      Autonomie de brossage
      Jusqu'à 2 semaines

    • Accessoires inclus

      Manche
      1 ProtectiveClean
      Têtes de brosse
      1 G2 Optimal Gum Care
      Chargeur
      1

    • Performances de brossage

      Bénéfices santé
      • Des gencives plus saines en seulement deux semaines
      • Aide à réduire les caries
      Minuteur
      Quadpacer et SmarTimer
      Vitesse
      Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute
      Indicateur de pression
      Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

    • Modes

      Clean
      Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
      2 intensités
      • Faible
      • Fort

    • Technologie de capteur intelligent

      Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync
      • Pour toujours savoir quand
      • remplacer les têtes de brosse
      Capteur de pression
      Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

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