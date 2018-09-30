Termes recherchés

  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé* Excellent nettoyage cliniquement prouvé* Excellent nettoyage cliniquement prouvé*

    Philips Sonicare DailyClean Brosse à dents électrique

    HX3415/07

    Excellent nettoyage cliniquement prouvé*

    Conçue pour faciliter la transition du brossage manuel à électrique. Vous aurez l'impression de ne jamais vous être brossé les dents auparavant.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Philips Sonicare DailyClean Brosse à dents électrique

    Produits similaires

    Afficher tous les DailyClean

    Excellent nettoyage cliniquement prouvé*

    Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

    • 1 mode
    • 1 tête de brosse
    La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

    La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

    La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

    Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

    Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

    Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, tandis que les brins profilés s'adaptent à la forme de vos dents afin de brosser facilement les zones difficiles d'accès.

    Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

    Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

    Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

    La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare

    La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare

    Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

    Autonomie de la batterie

    Autonomie de la batterie

    Jusqu'à 14 jours d'autonomie entre deux charges.

    Système de tête de brosse clipsable

    Système de tête de brosse clipsable

    Cette tête de brosse se clipse au manche et se déclipse. Le maintien est sûr ; l'entretien et le nettoyage sont faciles. Elle est compatible avec les manches de brosse à dents Philips Sonicare PowerUp Battery et Essence+/Elite+/CleanCare+.

    Spécificités Techniques

    • Alimentation

      Tension
      110-220 V

    • Spécificités techniques

      Batterie
      Rechargeable
      Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
      Jusqu'à 14 jours
      Type de batterie
      NiMh

    • Design et finition

      Couleur
      Mid-Blue

    • Entretien

      Garantie
      Garantie 2 ans

    • Facile d'utilisation

      Manche
      Ergonomique
      Système de tête de brosse
      Têtes de brosse faciles à clipser

    • Accessoires inclus

      Manche
      1 DailyClean
      Têtes de brosse
      1 C1 ProResults standard
      Chargeur
      1

    • Performances de brossage

      Performances
      Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*
      Minuteur
      Quadpacer et SmarTimer

    • Modes

      Clean
      Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    • Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.