HX3415/06
Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
Conçue pour faciliter la transition du brossage manuel à électrique. Vous aurez l'impression de ne jamais vous être brossé les dents auparavant.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.
Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.
Jusqu'à 14 jours d'autonomie entre deux charges.
Cette tête de brosse se clipse au manche et se déclipse. Le maintien est sûr ; l'entretien et le nettoyage sont faciles. Elle est compatible avec les manches de brosse à dents Philips Sonicare PowerUp Battery et Essence+/Elite+/CleanCare+.
Alimentation
Spécificités techniques
Design et finition
Entretien
Facile d'utilisation
Accessoires inclus
Performances de brossage
Modes
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