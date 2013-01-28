Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HTS5593/40
Son Surround cinématographique puissant avec basses profondes
Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes et doubles basses offrant un son Surround puissant de 1 000 W et à la qualité d'image 3D immersive de la technologie Blu-ray.
Double Bass
Blu-ray 3D
Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.
Les commandes intuitives du panneau tactile vous permettent de contrôler le volume ainsi que d'autres options de lecture en appuyant simplement sur les touches tactiles de la façade.
Le Home Cinéma / lecteur Blu-ray Philips avec la fonction Smart TV vous offre toute une gamme de fonctionnalités, telles que Net TV, SimplyShare et MyRemote. Net TV vous propose via votre téléviseur un large choix d'informations et de divertissements en ligne ainsi que des services tels que la vidéo à la demande. Avec SimplyShare, vous avez accès aux photos, à la musique et aux films stockés sur votre ordinateur sans quitter votre canapé. Vous pouvez également utiliser votre smartphone ou votre tablette pour contrôler votre Home Cinéma grâce à l'application Philips MyRemote.