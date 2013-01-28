Smart TV : services en ligne et contenus multimédia sur votre téléviseur

Le Home Cinéma / lecteur Blu-ray Philips avec la fonction Smart TV vous offre toute une gamme de fonctionnalités, telles que Net TV, SimplyShare et MyRemote. Net TV vous propose via votre téléviseur un large choix d'informations et de divertissements en ligne ainsi que des services tels que la vidéo à la demande. Avec SimplyShare, vous avez accès aux photos, à la musique et aux films stockés sur votre ordinateur sans quitter votre canapé. Vous pouvez également utiliser votre smartphone ou votre tablette pour contrôler votre Home Cinéma grâce à l'application Philips MyRemote.