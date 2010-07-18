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Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS5580/12

L'obsession du son

Ce système numérique complet offre un son Surround exceptionnel pour une expérience vidéo digne d'un cinéma, chez vous. Il prend en charge une grande variété de formats de disques, de lecteurs multimédia portables et de clés USB.

Voir tous les avantages

Vivez l'expérience cinéma grâce à un son homogène

L'obsession du son

  • Enceintes 3D incurvées

  • Lecteur Blu-ray 3D

Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Les enceintes tridirectionnelles diffusent un son uniforme dans toute la pièce

Les enceintes tridirectionnelles diffusent un son uniforme dans toute la pièce

Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.

La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

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