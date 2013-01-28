EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.