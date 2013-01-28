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Arrêté
HTS3593/40
Puissant son Surround
Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes à haut-parleurs apparents offrant un son Surround puissant de 600 W et à la qualité d'image immersive de la technologie Blu-ray 3D.
Smart TV
Blu-ray 3D
Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.
EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.