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Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS3593/40

Puissant son Surround

Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes à haut-parleurs apparents offrant un son Surround puissant de 600 W et à la qualité d'image immersive de la technologie Blu-ray 3D.

Voir tous les avantages

Avec Blu-ray 3D

Puissant son Surround

  • Smart TV

  • Blu-ray 3D

Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant

Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Spécificités Techniques

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