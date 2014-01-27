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Home Cinéma 5 enceintes

HTS3583/40

Puissant son Surround

Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes à haut-parleurs apparents offrant un son Surround puissant de 600 W et à la qualité d'image immersive de la technologie Blu-ray 3D.

Voir tous les avantages

Avec Blu-ray 3D

Puissant son Surround

  • Smart TV

  • Blu-ray 3D

Station d'accueil en option pour une lecture facile depuis votre iPod/iPhone

Station d'accueil en option pour une lecture facile depuis votre iPod/iPhone

Reliez cette station d'accueil à votre système Home Cinéma et profitez de toute votre musique, de vos vidéos et de vos photos stockées sur votre iPod/iPhone. Cette station d'accueil est vendue en tant qu'accessoire en option.

Accessoire WiFi en option pour une connexion Internet sans fil

Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips

Créée exclusivement par Philips, l'appli Philips MyRemote vous permet d'utiliser votre iPhone, votre iPod touch ou votre smartphone Android comme télécommande pour contrôler vos produits audio/vidéo Philips connectés au réseau. Elle reconnaît automatiquement votre lecteur Blu-ray, votre Home Cinéma ou votre chaîne Streamium Philips connectés à votre réseau domestique Wi-Fi, et vous offre un contrôle immédiat des appareils, partout dans la maison. Vous pouvez ainsi passer d'un appareil audio/vidéo Philips à un autre et contrôler chacun d'entre eux de manière indépendante.

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