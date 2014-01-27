Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips

Créée exclusivement par Philips, l'appli Philips MyRemote vous permet d'utiliser votre iPhone, votre iPod touch ou votre smartphone Android comme télécommande pour contrôler vos produits audio/vidéo Philips connectés au réseau. Elle reconnaît automatiquement votre lecteur Blu-ray, votre Home Cinéma ou votre chaîne Streamium Philips connectés à votre réseau domestique Wi-Fi, et vous offre un contrôle immédiat des appareils, partout dans la maison. Vous pouvez ainsi passer d'un appareil audio/vidéo Philips à un autre et contrôler chacun d'entre eux de manière indépendante.