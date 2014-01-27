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Arrêté
HTS3583/40
Puissant son Surround
Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes à haut-parleurs apparents offrant un son Surround puissant de 600 W et à la qualité d'image immersive de la technologie Blu-ray 3D.
Smart TV
Blu-ray 3D
Reliez cette station d'accueil à votre système Home Cinéma et profitez de toute votre musique, de vos vidéos et de vos photos stockées sur votre iPod/iPhone. Cette station d'accueil est vendue en tant qu'accessoire en option.
Créée exclusivement par Philips, l'appli Philips MyRemote vous permet d'utiliser votre iPhone, votre iPod touch ou votre smartphone Android comme télécommande pour contrôler vos produits audio/vidéo Philips connectés au réseau. Elle reconnaît automatiquement votre lecteur Blu-ray, votre Home Cinéma ou votre chaîne Streamium Philips connectés à votre réseau domestique Wi-Fi, et vous offre un contrôle immédiat des appareils, partout dans la maison. Vous pouvez ainsi passer d'un appareil audio/vidéo Philips à un autre et contrôler chacun d'entre eux de manière indépendante.