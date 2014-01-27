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Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS3539/40

Puissant son Surround

Toute la puissance du cinéma, dans votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes à haut-parleurs apparents offrant un son Surround 600 W puissant et au suréchantillonnage des vidéos sur DVD au format 1080p, gage d'une qualité proche de la HD.

Voir tous les avantages

avec des enceintes compactes

Puissant son Surround

  • DVD

Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3

Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3

L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre Home Cinéma. Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.

Design moderne pour s'intégrer à votre intérieur

La puissance de 600 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

La puissance de 600 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

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