Puissant son Surround

Toute la puissance du cinéma, dans votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes à haut-parleurs apparents offrant un son Surround 600 W puissant et au suréchantillonnage des vidéos sur DVD au format 1080p, gage d'une qualité proche de la HD.