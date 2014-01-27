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Arrêté
HTS3539/40
Puissant son Surround
Toute la puissance du cinéma, dans votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes à haut-parleurs apparents offrant un son Surround 600 W puissant et au suréchantillonnage des vidéos sur DVD au format 1080p, gage d'une qualité proche de la HD.
DVD
L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre Home Cinéma. Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.