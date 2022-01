Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX

Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos et des films encodées en DivX sur Internet, y compris les films hollywoodiens que vous avez achetés, dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur divers supports multimédias tels que des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles et de les lire sur votre lecteur DVD/Blu-ray Philips certifié DivX Ultra. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX ainsi que d'autres fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.