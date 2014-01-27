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Arrêté
HTS3538/40
Puissant son Surround
Toute la puissance du cinéma, dans votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes à haut-parleurs apparents offrant un son Surround 600 W puissant et au suréchantillonnage des vidéos sur DVD au format 1080p, gage d'une qualité proche de la HD.
DVD
Lisez tous les disques et les contenus multimédias que vous souhaitez (DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma.
Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos et des films encodées en DivX sur Internet, y compris les films hollywoodiens que vous avez achetés, dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur divers supports multimédias tels que des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles et de les lire sur votre lecteur DVD/Blu-ray Philips certifié DivX Ultra. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX ainsi que d'autres fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.
Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.