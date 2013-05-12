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Home Cinéma Blu-ray 3D 5 enceintes

HTB3570/40

Son Surround cinématographique puissant avec basses profondes

Optimisez votre expérience cinéma à la maison avec le système Home Cinéma Philips HTB3570. Ses enceintes à haut-parleurs apparents offrent un son puissant de 1 000 W avec double haut-parleur de graves. L'image est immersive grâce à la technologie Blu-ray 3D.

Voir tous les avantages

Son Surround cinématographique puissant avec basses profondes

  • HDMI ARC et USB

  • 1 000 W

La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Design moderne pour s'intégrer à votre intérieur

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