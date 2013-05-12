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Arrêté
HTB3570/40
Son Surround cinématographique puissant avec basses profondes
Optimisez votre expérience cinéma à la maison avec le système Home Cinéma Philips HTB3570. Ses enceintes à haut-parleurs apparents offrent un son puissant de 1 000 W avec double haut-parleur de graves. L'image est immersive grâce à la technologie Blu-ray 3D.
HDMI ARC et USB
1 000 W
Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.
Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.
DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.
Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.