SimplyShare pour regarder sans fil toutes vos vidéos

Philips SimplyShare vous permet de transférer votre musique, vos films et vos photos depuis votre tablette, smartphone et PC vers votre Home Cinéma et lecteur Blu-ray. Vous pouvez les diffuser directement sans fil depuis vos appareils compatibles DLNA. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour accéder aux fichiers multimédia stockés sur votre PC et les diffuser. Pour diffuser vos films et musiques sans fil, installez l'application SimplyShare sur votre tablette ou smartphone. Vous pouvez désormais profiter facilement de vos musiques, films et photos.