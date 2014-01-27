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HTB3560/40
Un son Surround puissant avec des enceintes compactes
Toute la puissance du cinéma, dans votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes avec haut-parleurs apparents offrant un son Surround puissant, et à la qualité d'image Full HD 1080p de la technologie Blu-ray 3D.
Blu-ray 3D
Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.
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Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.
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