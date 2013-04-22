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Home Cinéma Blu-ray 3D 5 enceintes

HTB3510/40

Son Surround cinématographique puissant avec basses profondes

Optimisez votre expérience cinéma à la maison avec le système Home Cinéma Philips HTB3510. Ses enceintes à haut-parleurs apparents offrent un son puissant de 1 000 W avec double haut-parleur de graves. L'image est immersive grâce à la technologie Blu-ray 3D.

Voir tous les avantages

Son Surround cinématographique puissant avec basses profondes

  • Blu-ray 3D

  • 1 000 W

EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3

Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3

L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre Home Cinéma. Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.

HDMI pour des films en haute définition et une excellente qualité d'image

HDMI pour des films en haute définition et une excellente qualité d'image

HDMI est un type de connexion numérique directe prenant en charge des vidéos numériques haute définition ainsi que l'audio numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, HDMI offre une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes.

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