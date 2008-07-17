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  • Rasage en douceur, peau saine Rasage en douceur, peau saine Rasage en douceur, peau saine

    NIVEA Rasoir NIVEA FOR MEN

    HS8060/25

    Rasage en douceur, peau saine

    La crème de rasage NIVEA FOR MEN est diffusée directement sur votre peau pour l'adoucir et l'hydrater durant le rasage. Sa formule est enrichie en vitamines et en camomille pour une peau saine et douce.

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    NIVEA Rasoir NIVEA FOR MEN

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    Rasage en douceur, peau saine

    Système de diffusion de crème

    • avec socle de remplissage/recharge
    Système Flex Tracker

    Système Flex Tracker

    Le système Flex Tracker épouse les courbes de votre visage pour éviter les irritations de la peau.

    Anneaux de glisse

    Anneaux de glisse

    Les têtes de rasage sont dotées d'anneaux de glisse pour un rasage en douceur.

    Système de diff. de crème NIVEA FOR MEN

    Système de diff. de crème NIVEA FOR MEN

    La crème de rasage hydratante NIVEA FOR MEN est directement diffusée sur votre peau.

    Système de remplissage intégré

    Système de remplissage intégré

    Il vous suffit de remplir le rasoir de crème de rasage NIVEA FOR MEN à l'aide de la pompe du flacon diffuseur.

    Utilisation sous l'eau

    Utilisation sous l'eau

    Utilisez le rasoir sous la douche pour gagner du temps et bénéficier de la sensation de fraîcheur apportée par un rasage à l'eau.

    Socle de remplissage et de recharge

    Socle de remplissage et de recharge

    Remplit automatiquement le rasoir avec de la crème de rasage NIVEA FOR MEN et recharge entièrement le rasoir à tout moment.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Socle
      • Socle de charge
      • Socle de remplissage et de recharge
      Trousse
      Housse souple
      Entretien
      Capot de protection
      Crèmes et lotions
      75ml shaving conditioner refill

    • Alimentation

      Autonomie
      40  minute(s)

    • Design

      Finition
      Laque

    • Performance de rasage

      SkinComfort
      • Système de diff. de crème NIVEA FOR MEN
      • Anneaux de glisse
      Système de rasage
      Technologie Lift&Cut
      Suivi des contours
      Système Flex Tracker
      Finitions
      Tondeuse de précision respectueuse de votre peau

    • Facile d'utilisation

      Charge
      • Rechargeable
      • Remplissage et recharge
      • Charge rapide
      • Sans fil
      Nettoyage
      Lavable
      À sec ou avec de la mousse
      Utilisation sous la douche
      Écran
      • Voyant de charge pleine
      • Voyant de charge faible
      • Voyant de charge
      • Système de verrouillage pour voyage
      Charge
      1 heure et demie
      Temps de rasage
      13 jours

    Badge-D2C

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