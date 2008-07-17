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Rasage en douceur, peau saine
La crème de rasage NIVEA FOR MEN est diffusée directement sur votre peau pour l'adoucir et l'hydrater durant le rasage. Sa formule est enrichie en vitamines et en camomille pour une peau saine et douce.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le système Flex Tracker épouse les courbes de votre visage pour éviter les irritations de la peau.
Les têtes de rasage sont dotées d'anneaux de glisse pour un rasage en douceur.
La crème de rasage hydratante NIVEA FOR MEN est directement diffusée sur votre peau.
Il vous suffit de remplir le rasoir de crème de rasage NIVEA FOR MEN à l'aide de la pompe du flacon diffuseur.
Utilisez le rasoir sous la douche pour gagner du temps et bénéficier de la sensation de fraîcheur apportée par un rasage à l'eau.
Remplit automatiquement le rasoir avec de la crème de rasage NIVEA FOR MEN et recharge entièrement le rasoir à tout moment.
Accessoires
Alimentation
Design
Performance de rasage
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