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Arrêté

Avance CollectionRobot de cuisine

HR7954/00

Des résultats incroyables, en toute simplicité

Voici la toute nouvelle Kitchen machine Philips : performance et polyvalence inégalées, en toute simplicité !

Voir tous les avantages

Gâteaux, pain, pizzas, biscuits, smoothies, soupes, etc.

Des résultats incroyables, en toute simplicité

  • Compact, 900 W

  • Bol métallique de 4 l

  • Configuration simple 4-en-1

Moteur puissant de 900 W pour des résultats constants et inégalés

Moteur puissant de 900 W pour des résultats constants et inégalés

Moteur puissant de 900 W pour des résultats constants et inégalés.

Mouvement planétaire pour des ingrédients parfaitement mélangés

Mouvement planétaire pour des ingrédients parfaitement mélangés

Avec le mouvement planétaire, pétrir, mélanger et battre s'effectue via un mouvement unique vers l'arrière et vers l'avant plutôt qu'avec de simples mouvements circulaires : toutes les zones du bol sont atteintes et vos ingrédients sont parfaitement mélangés.

Bol métallique de 4 l, jusqu'à 1 300 g de pâte

Bol métallique de 4 l, jusqu'à 1 300 g de pâte

Large et robuste, le bol métallique de 4 l peut pétrir sans problème jusqu'à 1 300 g de pâte pour vous permettre de préparer en une seule fois jusqu'à 4 pizzas de 30 cm ou 2 pains. Avec sa poignée métallique, vous pouvez le transporter et verser sans effort. La protection anti-éclaboussures permet d'éviter les accidents en cours d'utilisation.

Spécificités Techniques

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