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Arrêté
HR7954/00
Des résultats incroyables, en toute simplicité
Voici la toute nouvelle Kitchen machine Philips : performance et polyvalence inégalées, en toute simplicité !
Compact, 900 W
Bol métallique de 4 l
Configuration simple 4-en-1
Moteur puissant de 900 W pour des résultats constants et inégalés.
Avec le mouvement planétaire, pétrir, mélanger et battre s'effectue via un mouvement unique vers l'arrière et vers l'avant plutôt qu'avec de simples mouvements circulaires : toutes les zones du bol sont atteintes et vos ingrédients sont parfaitement mélangés.
Large et robuste, le bol métallique de 4 l peut pétrir sans problème jusqu'à 1 300 g de pâte pour vous permettre de préparer en une seule fois jusqu'à 4 pizzas de 30 cm ou 2 pains. Avec sa poignée métallique, vous pouvez le transporter et verser sans effort. La protection anti-éclaboussures permet d'éviter les accidents en cours d'utilisation.