Bol métallique de 4 l, jusqu'à 1 300 g de pâte

Large et robuste, le bol métallique de 4 l peut pétrir sans problème jusqu'à 1 300 g de pâte pour vous permettre de préparer en une seule fois jusqu'à 4 pizzas de 30 cm ou 2 pains. Avec sa poignée métallique, vous pouvez le transporter et verser sans effort. La protection anti-éclaboussures permet d'éviter les accidents en cours d'utilisation.