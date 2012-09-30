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    Série 7000 Robot de cuisine

    HR7778/00

    Hachez, tranchez, râpez, pétrissez, fouettez et mixez

    Ce robot de cuisine Philips série 7000 est une solution polyvalente qui répondra à tous vos besoins. Avec son nouveau crochet de pétrissage métallique, son puissant moteur de 1 300 W et son bouton automatique permettant de faire de la pâte à pain d'une seule pression, faire son pain n'a jamais été aussi facile.

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    Série 7000 Robot de cuisine

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    Hachez, tranchez, râpez, pétrissez, fouettez et mixez

    Créez vos recettes favorites avec PowerChop et plus encore

    • 1 300 W
    • Compact 4-en-1
    • Bol 3,4 l
    • Boutons automatiques 1 pression
    Double fouet métallique pour la crème et les blancs d'œuf

    Double fouet métallique pour la crème et les blancs d'œuf

    Grâce au double fouet métallique et au bouton automatique 1 pression, les blancs en neige sont légers (jusqu'à 600 % de foisonnement) et la crème fouettée mousseuse (jusqu'à 200 % de foisonnement). Préparer de délicieux desserts n'a jamais été aussi facile !

    Crochet de pétrissage métallique pour une pâte à pain parfaite

    Crochet de pétrissage métallique pour une pâte à pain parfaite

    Grâce au moteur puissant, ce crochet de pétrissage métallique novateur forme rapidement une boule de pâte à partir de vos ingrédients. Une fois la pâte formée, il la travaille en appliquant le degré de force qui convient pour un pain des plus savoureux.

    Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

    Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

    La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !

    Boutons automatiques 1 pression pour la pâte à pain, le fouettage et la glace

    Boutons automatiques 1 pression pour la pâte à pain, le fouettage et la glace

    En plus des 12 vitesses manuelles et de la fonction Pulse, ce robot de cuisine Avance est doté de 3 boutons automatiques 1 pression. Pour les sélectionner, réglez simplement le sélecteur sur la position « ON » et appuyez sur l'un des boutons automatiques 1 pression. Le moteur adopte automatiquement la vitesse et la fonction Pulse qui conviennent, pour des résultats optimaux.

    Accessoires compatibles lave-vaisselle

    Accessoires compatibles lave-vaisselle

    Tous les accessoires pour robot de cuisine Philips inclus dans le carton sont compatibles lave-vaisselle.

    Bol de grande capacité et bol de blender pour toute la famille

    Bol de grande capacité et bol de blender pour toute la famille

    Le bol XL de 3,4 l a une capacité utile de 2 l permettant de préparer jusqu'à 7 portions de soupe, 7 blancs d'œuf ou 1,7 kg de pâte. Le blender de 2,2 l peut contenir 1,5 l d'ingrédients pour préparer jusqu'à 5 portions de smoothie à la fois.

    Disques en inox pour trancher, râper, granuler ou couper en forme de frites

    Disques en inox pour trancher, râper, granuler ou couper en forme de frites

    Ce robot de cuisine est fourni avec un ensemble supplémentaire de 4 disques en inox : 1 disque à râper réversible (fin et épais) pour tous les types de légumes, 1 disque à granuler pour les pommes de terre ou le fromage, 1 disque à julienne pour de fins bâtonnets de légumes et 1 disque à frites pour des bâtonnets de pommes de terre plus épais.

    Presse-agrumes et centrifugeuse 6 verres avec tamis métallique

    Presse-agrumes et centrifugeuse 6 verres avec tamis métallique

    Ce robot de cuisine inclut une centrifugeuse professionnelle. Grâce à sa cheminée extra-large et à son grand tamis métallique, elle est jusqu'à 200 % plus rapide que les autres centrifugeuses de robot de cuisine. Le tamis breveté en micro-mailles inox extrait un maximum de jus. Et grâce à son design ergonomique, elle est plus rapide à nettoyer et à ranger.

    Disques XXL de 18 cm pour une préparation plus rapide de tous les ingrédients

    Grâce aux disques XXL (18 cm) plus rapides, le robot de cuisine Philips vous fait gagner du temps et de l'énergie en cuisine.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Plastique
      Matériau secondaire
      Métal
      Réglages prédéfinis
      Oui
      Fonctions
      Mixage, hachage, tranchage/râpage, pétrissage, émulsification, presse-agrumes
      Type de produit
      Robot de cuisine
      Certifications
      N/A
      Capacité du panier
      N/A
      Capacité du réservoir d'eau
      N/A
      Nombre de portions
      8
      Pieds antidérapants
      Oui
      Interface
      Sélecteur, 3 boutons de présélection
      Longueur du cordon
      1
      Range-cordon
      Oui
      Fonction de maintien au chaud
      N/A
      Minuteur
      N/A
      Technologie
      Technologie PowerChop
      Bouton marche/arrêt intégré
      Oui
      Thermostat réglable
      N/A
      Voyant d'alimentation
      N/A
      Poignées thermiquement isolées
      N/A
      Pièces compatibles lave-vaisselle
      Oui
      Température min.
      N/A
      Température maximale
      N/A
      Indicateur de niveaux
      Oui
      Soupape
      N/A
      Matériau du bol
      SAN
      Matériau de la lame
      Inox
      Rotations par minute (tr/min)
      23 000
      Sans BPA
      Oui
      Fonction Pulse
      Oui
      Lames amovibles
      Oui
      Pile la glace
      Oui
      Mixe des ingrédients chauds
      Non
      Livre de recettes
      Non
      Volume sonore (standard)
      Lc = 88 dB (A)
      Niveau sonore (puissance)
      N/A
      Volume sonore (veille)
      N/A
      Connectivité Internet
      N/A
      Compatibilité domotique
      N/A
      Portée Wi-Fi
      N/A
      Garantie
      2
      Temps de chauffe
      N/A
      Compatible croquettes
      N/A
      Fonction de nettoyage automatique
      N/A
      Déclaration de conformité UE
      Oui

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      1 300 W
      Tension
      230 V
      Fréquence
      50 Hz
      Nombre dans le lot
      1
      Batterie
      Non
      Classe énergétique
      N/A

    • Compatibilité

      Accessoires inclus 1
      Disque double face, émulsionneur, bol
      Accessoires inclus 2
      Ensemble lames en S, accessoire de pétrissage
      Accessoires inclus 3
      Presse-agrumes, spatule
      Accessoires associés 1
      Manuel d'utilisation
      Accessoires associés 2
      Guide de démarrage rapide, carte de garantie
      Accessoires associés 3
      Autocollant point de vente

    • Fonction de sécurité

      Certification de sécurité
      Oui
      Arrêt automatique
      Non
      Indicateur de température
      Non
      Arrêt automatique de la lame
      Oui
      Verrouillage enfant
      Non

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      26,6
      Largeur du produit
      25,5
      Hauteur du produit
      42
      Poids du produit
      3,865
      Longueur de l'emballage
      39
      Largeur de l'emballage
      59
      Hauteur de l'emballage
      49,5
      Poids de l'emballage
      10,583

    • Solidité

      Boîtier
      > 90 % de contenu recyclé

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

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