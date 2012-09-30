Disques en inox pour trancher, râper, granuler ou couper en forme de frites

Ce robot de cuisine est fourni avec un ensemble supplémentaire de 4 disques en inox : 1 disque à râper réversible (fin et épais) pour tous les types de légumes, 1 disque à granuler pour les pommes de terre ou le fromage, 1 disque à julienne pour de fins bâtonnets de légumes et 1 disque à frites pour des bâtonnets de pommes de terre plus épais.