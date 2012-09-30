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Hachez, tranchez, râpez, pétrissez, fouettez et mixez
Ce robot de cuisine Philips série 7000 est une solution polyvalente qui répondra à tous vos besoins. Avec son nouveau crochet de pétrissage métallique, son puissant moteur de 1 300 W et son bouton automatique permettant de faire de la pâte à pain d'une seule pression, faire son pain n'a jamais été aussi facile.Voir tous les avantages
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Grâce au double fouet métallique et au bouton automatique 1 pression, les blancs en neige sont légers (jusqu'à 600 % de foisonnement) et la crème fouettée mousseuse (jusqu'à 200 % de foisonnement). Préparer de délicieux desserts n'a jamais été aussi facile !
Grâce au moteur puissant, ce crochet de pétrissage métallique novateur forme rapidement une boule de pâte à partir de vos ingrédients. Une fois la pâte formée, il la travaille en appliquant le degré de force qui convient pour un pain des plus savoureux.
La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !
En plus des 12 vitesses manuelles et de la fonction Pulse, ce robot de cuisine Avance est doté de 3 boutons automatiques 1 pression. Pour les sélectionner, réglez simplement le sélecteur sur la position « ON » et appuyez sur l'un des boutons automatiques 1 pression. Le moteur adopte automatiquement la vitesse et la fonction Pulse qui conviennent, pour des résultats optimaux.
Tous les accessoires pour robot de cuisine Philips inclus dans le carton sont compatibles lave-vaisselle.
Le bol XL de 3,4 l a une capacité utile de 2 l permettant de préparer jusqu'à 7 portions de soupe, 7 blancs d'œuf ou 1,7 kg de pâte. Le blender de 2,2 l peut contenir 1,5 l d'ingrédients pour préparer jusqu'à 5 portions de smoothie à la fois.
Le disque à râper réversible (fin et épais) convient à tous les types de légumes.
Fiable, simple et admirablement conçu, le nouveau robot de cuisine Philips Jamie Oliver dispose d'un grand choix d'accessoires utiles pour préparer des petits déjeuners, déjeuners et dîners frais et sains. Cet accessoire est idéal pour extraire du jus frais de tous types d'agrumes, oranges ou pamplemousses, par exemple.
Grâce aux disques XXL (18 cm) plus rapides, le robot de cuisine Philips vous fait gagner du temps et de l'énergie en cuisine.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Compatibilité
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Solidité
Pays d'origine
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