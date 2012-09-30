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    Série 7000 Robot de cuisine

    HR7776/90

    Hachez, tranchez, râpez, pétrissez, fouettez et mixez

    Ce robot de cuisine Philips série 7000 est une solution polyvalente qui répondra à tous vos besoins. Avec son nouveau crochet de pétrissage métallique, son puissant moteur de 1 300 W et son bouton automatique permettant de faire de la pâte à pain d'une seule pression, faire son pain n'a jamais été aussi facile.

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    Série 7000 Robot de cuisine

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    Hachez, tranchez, râpez, pétrissez, fouettez et mixez

    Créez vos recettes favorites avec PowerChop et plus encore

    • 1 300 W
    • Compact 3-en-1
    • Bol 3,4 l
    Double fouet métallique pour la crème et les blancs d'œuf

    Double fouet métallique pour la crème et les blancs d'œuf

    Grâce au double fouet métallique et au bouton automatique 1 pression, les blancs en neige sont légers (jusqu'à 600 % de foisonnement) et la crème fouettée mousseuse (jusqu'à 200 % de foisonnement). Préparer de délicieux desserts n'a jamais été aussi facile !

    Crochet de pétrissage métallique pour une pâte à pain parfaite

    Crochet de pétrissage métallique pour une pâte à pain parfaite

    Grâce au moteur puissant, ce crochet de pétrissage métallique novateur forme rapidement une boule de pâte à partir de vos ingrédients. Une fois la pâte formée, il la travaille en appliquant le degré de force qui convient pour un pain des plus savoureux.

    Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

    Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

    La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !

    Boutons automatiques 1 pression pour la pâte à pain, le fouettage et la glace

    Boutons automatiques 1 pression pour la pâte à pain, le fouettage et la glace

    En plus des 12 vitesses manuelles et de la fonction Pulse, ce robot de cuisine Avance est doté de 3 boutons automatiques 1 pression. Pour les sélectionner, réglez simplement le sélecteur sur la position « ON » et appuyez sur l'un des boutons automatiques 1 pression. Le moteur adopte automatiquement la vitesse et la fonction Pulse qui conviennent, pour des résultats optimaux.

    Accessoires compatibles lave-vaisselle

    Accessoires compatibles lave-vaisselle

    Tous les accessoires pour robot de cuisine Philips inclus dans le carton sont compatibles lave-vaisselle.

    Bol de grande capacité et bol de blender pour toute la famille

    Bol de grande capacité et bol de blender pour toute la famille

    Le bol XL de 3,4 l a une capacité utile de 2 l permettant de préparer jusqu'à 7 portions de soupe, 7 blancs d'œuf ou 1,7 kg de pâte. Le blender de 2,2 l peut contenir 1,5 l d'ingrédients pour préparer jusqu'à 5 portions de smoothie à la fois.

    Disque à râper réversible (fin et épais)

    Disque à râper réversible (fin et épais)

    Le disque à râper réversible (fin et épais) convient à tous les types de légumes.

    Presse-agrumes pour du jus d'orange ou du pamplemousse frais

    Presse-agrumes pour du jus d'orange ou du pamplemousse frais

    Fiable, simple et admirablement conçu, le nouveau robot de cuisine Philips Jamie Oliver dispose d'un grand choix d'accessoires utiles pour préparer des petits déjeuners, déjeuners et dîners frais et sains. Cet accessoire est idéal pour extraire du jus frais de tous types d'agrumes, oranges ou pamplemousses, par exemple.

    Disques XXL de 18 cm pour une préparation plus rapide de tous les ingrédients

    Grâce aux disques XXL (18 cm) plus rapides, le robot de cuisine Philips vous fait gagner du temps et de l'énergie en cuisine.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Plastique
      Matériau secondaire
      Métal
      Réglages prédéfinis
      Oui
      Fonctions
      Mixage, hachage, tranchage/râpage, pétrissage, presse-agrumes
      Type de produit
      Robot de cuisine
      Nombre de portions
      8
      Pieds antidérapants
      Oui
      Interface
      Sélecteur, 3 boutons de présélection
      Longueur du cordon
      1 m
      Range-cordon
      Oui
      Technologie
      Technologie PowerChop
      Bouton marche/arrêt intégré
      Oui
      Voyant d'alimentation
      N/A
      Pièces compatibles lave-vaisselle
      Oui
      Indicateur de niveaux
      Oui
      Matériau du bol
      SAN
      Matériau de la lame
      acier inoxydable
      Rotations par minute (tr/min)
      20 000
      Sans BPA
      Oui
      Fonction Pulse
      Oui
      Lames amovibles
      Oui
      Pile la glace
      Oui
      Mixe des ingrédients chauds
      Non
      Livre de recettes
      Non
      Volume sonore (standard)
      Lc = 88 dB (A)
      Garantie
      2 ans

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      1 300
      Tension
      230
      Fréquence
      50
      Nombre dans le lot
      1
      Batterie
      Non

    • Compatibilité

      Accessoires inclus 1
      Disque réversible, émulsionneur, bol de blender
      Accessoires inclus 2
      Ensemble lames en S, outil de pétrissage, double fouet
      Accessoires inclus 3
      Disque à trancher réglable, presse-agrumes, spatule
      Accessoires associés 1
      Manuel d'utilisation
      Accessoires associés 2
      Carte de garantie

    • Fonction de sécurité

      Certification de sécurité
      Oui
      Arrêt automatique
      Non
      Indicateur de température
      Non
      Arrêt automatique de la lame
      Oui
      Verrouillage enfant
      Non

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      26,6
      Largeur du produit
      25,5
      Hauteur du produit
      42
      Poids du produit
      3,607
      Longueur de l'emballage
      31,5
      Largeur de l'emballage
      51,5
      Hauteur de l'emballage
      40
      Poids de l'emballage
      6,785

    • Solidité

      Boîtier
      > 90 % de contenu recyclé

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

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