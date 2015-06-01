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Arrêté

Viva CollectionRobot de cuisine

HR7762/90

Un maximum de recettes pour un minimum d'effort

Ce robot de cuisine Philips compact 3-en-1 dispose d'un bol de 2 l, d'un blender et d'un moulin. Ses 4 disques en acier inoxydable vous permettent de cuisiner toutes vos recettes préférées. Rangement pour accessoires inclus.

Voir tous les avantages

Cakes, gratins, salades, cakes maison et bien plus encore

Un maximum de recettes pour un minimum d'effort

  • 750 W

  • Compact 3-en-1

  • Bol 2 l

  • Accessoires pour plus de 28 fonctions

Moteur 750 W pour plus de puissance

Moteur 750 W pour plus de puissance

Ce robot ménager Philips dispose d'un moteur puissant à 2 vitesses ainsi que d'une fonction Pulse pour que vous puissiez contrôler la préparation de vos recettes préférées.

Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !

Des accessoires pour plus de 28 fonctions, en toute simplicité

Des accessoires pour plus de 28 fonctions, en toute simplicité

Les accessoires de pétrissage, compatibles lave-vaisselle, permettent de mixer et pétrir toutes sortes de pâtes. Une lame en acier inoxydable pour la préparation de viandes et de légumes. Plusieurs disques pour râper. Un blender ultrarésistant de 1 l pour mélanger, piler et battre différents ingrédients. Un disque émulsionneur pour les crèmes fouettées et la mayonnaise. Un hachoir pour moudre les grains de café par exemple.

Spécificités Techniques

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