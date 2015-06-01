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Arrêté
HR7762/90
Un maximum de recettes pour un minimum d'effort
Ce robot de cuisine Philips compact 3-en-1 dispose d'un bol de 2 l, d'un blender et d'un moulin. Ses 4 disques en acier inoxydable vous permettent de cuisiner toutes vos recettes préférées. Rangement pour accessoires inclus.
750 W
Compact 3-en-1
Bol 2 l
Accessoires pour plus de 28 fonctions
Ce robot ménager Philips dispose d'un moteur puissant à 2 vitesses ainsi que d'une fonction Pulse pour que vous puissiez contrôler la préparation de vos recettes préférées.
La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !
Les accessoires de pétrissage, compatibles lave-vaisselle, permettent de mixer et pétrir toutes sortes de pâtes. Une lame en acier inoxydable pour la préparation de viandes et de légumes. Plusieurs disques pour râper. Un blender ultrarésistant de 1 l pour mélanger, piler et battre différents ingrédients. Un disque émulsionneur pour les crèmes fouettées et la mayonnaise. Un hachoir pour moudre les grains de café par exemple.