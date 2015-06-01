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Un maximum de recettes pour un minimum d'effort
Ce robot de cuisine compact 3-en-1 dispose d'un bol de 2,1 l (capacité de 1,5 l en fonctionnement), d'un mixeur et d'un moulin. Ses 5 disques en acier inoxydable vous permettent de cuisiner sans effort toutes vos recettes préférées.Voir tous les avantages
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Ce robot ménager Philips dispose d'un moteur puissant à 2 vitesses ainsi que d'une fonction Pulse pour que vous puissiez contrôler la préparation de vos recettes préférées.
La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !
Les accessoires de pétrissage, compatibles lave-vaisselle, permettent de mixer et pétrir toutes sortes de pâtes. Une lame en acier inoxydable pour la préparation de viandes et de légumes. Plusieurs disques pour râper. Un blender ultrarésistant de 1 l pour mélanger, piler et battre différents ingrédients. Un disque émulsionneur pour les crèmes fouettées et la mayonnaise. Un hachoir pour moudre les grains de café par exemple.
Le bol très résistant de 1,75 l a une capacité utile de 1 l, pour préparer jusqu'à 5 portions de smoothie à la fois.
Le bol large capacité de 2,1 l (capacité effective 1,5 l) vous permet de préparer jusqu'à 5 portions de soupe en une seule fois.
Ce robot ménager Philips est très facile à assembler. Ses différentes parties s'encastrent très simplement grâce à la conception astucieuse des accessoires.
Sélectionnez simplement le disque (à trancher, râper, granuler) dont vous avez besoin pour préparer votre plat, et fixez-le au support de disque.
Base robuste très stable, même en mode pétrissage
Pour de meilleurs résultats, utilisez le réglage de vitesse le plus faible (vitesse 1) pour battre la crème, les œufs, préparer de la pâte à tarte ou à pain. La vitesse la plus élevée (vitesse 2) est parfaitement adaptée pour hacher des oignons et de la viande, préparer des soupes ou des smoothies, ou encore râper ou trancher des légumes.
Faites correspondre les couleurs de la vitesse et de l'accessoire pour des résultats optimaux.
Accessoires
Caractéristiques techniques
Design
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
Développement durable
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