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  • Un maximum de recettes pour un minimum d'effort Un maximum de recettes pour un minimum d'effort Un maximum de recettes pour un minimum d'effort

    Viva Collection Robot de cuisine

    HR7761/00

    Un maximum de recettes pour un minimum d'effort

    Ce robot de cuisine compact 3-en-1 dispose d'un bol de 2,1 l (capacité de 1,5 l en fonctionnement), d'un mixeur et d'un moulin. Ses 5 disques en acier inoxydable vous permettent de cuisiner sans effort toutes vos recettes préférées.

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    Viva Collection Robot de cuisine

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    Un maximum de recettes pour un minimum d'effort

    Cakes, gratins, salades, cakes maison et bien plus encore

    • 750 W
    • Compact 3-en-1
    • Bol 2,1 l
    • Accessoires pour plus de 28 fonctions
    Moteur 750 W pour plus de puissance

    Moteur 750 W pour plus de puissance

    Ce robot ménager Philips dispose d'un moteur puissant à 2 vitesses ainsi que d'une fonction Pulse pour que vous puissiez contrôler la préparation de vos recettes préférées.

    Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

    Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

    La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !

    Des accessoires pour plus de 28 fonctions, en toute simplicité

    Des accessoires pour plus de 28 fonctions, en toute simplicité

    Les accessoires de pétrissage, compatibles lave-vaisselle, permettent de mixer et pétrir toutes sortes de pâtes. Une lame en acier inoxydable pour la préparation de viandes et de légumes. Plusieurs disques pour râper. Un blender ultrarésistant de 1 l pour mélanger, piler et battre différents ingrédients. Un disque émulsionneur pour les crèmes fouettées et la mayonnaise. Un hachoir pour moudre les grains de café par exemple.

    Bol très résistant conçu pour un usage intensif

    Bol très résistant conçu pour un usage intensif

    Le bol très résistant de 1,75 l a une capacité utile de 1 l, pour préparer jusqu'à 5 portions de smoothie à la fois.

    Jusqu'à 5 portions en une seule fois

    Jusqu'à 5 portions en une seule fois

    Le bol large capacité de 2,1 l (capacité effective 1,5 l) vous permet de préparer jusqu'à 5 portions de soupe en une seule fois.

    Accessoires et formes encastrables faciles pour un assemblage simple

    Accessoires et formes encastrables faciles pour un assemblage simple

    Ce robot ménager Philips est très facile à assembler. Ses différentes parties s'encastrent très simplement grâce à la conception astucieuse des accessoires.

    Disque à insérer pour trancher, râper et granuler

    Disque à insérer pour trancher, râper et granuler

    Sélectionnez simplement le disque (à trancher, râper, granuler) dont vous avez besoin pour préparer votre plat, et fixez-le au support de disque.

    Base robuste très stable, même en mode pétrissage

    Base robuste très stable, même en mode pétrissage

    Base robuste très stable, même en mode pétrissage

    2 réglages de vitesse et fonction Pulse pour un confort optimal

    2 réglages de vitesse et fonction Pulse pour un confort optimal

    Pour de meilleurs résultats, utilisez le réglage de vitesse le plus faible (vitesse 1) pour battre la crème, les œufs, préparer de la pâte à tarte ou à pain. La vitesse la plus élevée (vitesse 2) est parfaitement adaptée pour hacher des oignons et de la viande, préparer des soupes ou des smoothies, ou encore râper ou trancher des légumes.

    Accessoires compatibles lave-vaisselle

    Accessoires compatibles lave-vaisselle

    Combinaisons de vitesses et d'accessoires avec codes couleur

    Faites correspondre les couleurs de la vitesse et de l'accessoire pour des résultats optimaux.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Inclus
      • Ensemble lames en S
      • Outil à hacher grossièrement
      • Outil à trancher épais
      • Emulsionneur
      • Outil à hacher finement
      • Outil à trancher fin
      • Outil à granuler
      • Bol
      • Outil à julienne
      • Outil de pétrissage
      • Moulin

    • Caractéristiques techniques

      Longueur du cordon
      1,0  m
      Capacité du récipient
      2  L
      Puissance
      750  W
      Tension
      220-240  V
      Capacité effective du bol
      1,5  L
      Fréquence
      50-60  Hz
      Capacité du bol
      1,75  L
      Capacité effective du bol
      1,0  L
      Capacité du moulin
      250  ml
      Tr/min blender (max.)
      21 000  rpm
      Tr/min bol (max.)
      1 900  rpm

    • Design

      Couleur
      Gris perle

    • Poids et dimensions

      Dimensions du produit (L x l x H)
      210 x 210 x 368 mm  mm

    • Caractéristiques générales

      Nombre de vitesses
      2 + Pulse
      Caractéristiques du produit
      • Rangement du cordon intégré
      • Pieds antidérapants
      • Fonction Pulse

    • Finition

      Matériau du corps de l'appareil
      Plastique ABS
      Matériau des accessoires
      Acier inoxydable
      Matériau du bol
      Plastique SAN

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Développement durable

      Emballage
      >90 % de matériaux recyclés
      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    Badge-D2C

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