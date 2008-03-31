de 29 à 33 fonctions

Cette gamme de robots de cuisine vous permet de créer de nombreux plats grâce à différentes techniques de préparation (de 29 à 33 « fonctions ») permettant d'émietter, de travailler ou encore d'incorporer des ingrédients. Le nombre exact de fonctions varie selon les modèles : 29 fonctions pour le HR7735 et le HR7739, 31 fonctions pour le HR7740, 32 fonctions pour le HR7744 et 33 fonctions pour le HR7745 qui offre une plus grande flexibilité.