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Arrêté

Robot de cuisine

HR7730/80

Savourez des recettes maison en un clin d'œil

Le nouveau robot ménager Philips vous permet de cuisiner très rapidement. Il se monte et se démonte en quelques secondes grâce au système exclusif Click & Go de Philips, qui vous permet de verrouiller le bol sur son support dans toutes les positions.

Voir tous les avantages

Assemblage instantané avec Click & Go

Savourez des recettes maison en un clin d'œil

Easily performs 28 functions

Système de (dé)montage Click & Go

Système de (dé)montage Click & Go

Le système Click & Go permet de monter et de démonter le robot en quelques secondes. Il suffit de mettre le bol en place, de fermer le couvercle et d'appuyer simplement sur le bouton.

Icônes simples

Spécificités Techniques

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