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Arrêté
HR7638/80
Polyvalent et compact
Le robot de cuisine Philips apporte une solution polyvalente compacte et rapide à vos problèmes de cuisine. Grâce à cet appareil, vous pouvez effectuer rapidement plus de 25 tâches différentes. Battez, mixez et hachez.
Les accessoires de pétrissage passant au lave-vaisselle permettent de mixer et d'effectuer des travaux de pétrissage importants. Un couteau en acier inoxydable pour la préparation de viandes et de légumes. Deux disques en métal pour râper finement et moyennement. Blender incassable de 1,5 l pour mélanger, piler et battre différents ingrédients. Un presse-agrumes pour presser les agrumes. Et enfin, un fouet pour fouetter, battre et traiter les pâtes légères.
Le système MicroStore vous permet de placer tous les accessoires dans le bol, assurant ainsi un rangement facile et compact.