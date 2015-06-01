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    Daily Collection Robot de cuisine

    HR7627/01

    Un maximum de recettes pour un minimum d'effort

    Ce robot de cuisine compact de la collection Philips Daily est équipé d'un bol de 2,1 l et de toute une gamme d'accessoires haute performance. Cuisiner chez soi devient un jeu d'enfant !

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    Daily Collection Robot de cuisine

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    Un maximum de recettes pour un minimum d'effort

    Faites vos propres pains, gâteaux, boissons et plus encore

    • 650 W
    • 2 vitesses + fonction Pulse
    • Bol 2,1 l
    • Accessoires pour plus de 15 fonctions
    2 réglages de vitesse et fonction Pulse pour un confort optimal

    2 réglages de vitesse et fonction Pulse pour un confort optimal

    Pour de meilleurs résultats, utilisez le réglage de vitesse le plus faible (vitesse 1) pour battre la crème, les œufs, préparer de la pâte à tarte ou à pain. La vitesse la plus élevée (vitesse 2) est parfaitement adaptée pour hacher des oignons et de la viande, préparer des soupes ou des smoothies, ou encore râper ou trancher des légumes.

    Cheminée de remplissage 40 % plus large (par rapport au Philips HR7625)

    Cheminée de remplissage 40 % plus large (par rapport au Philips HR7625)

    Le nouveau robot de cuisine de la collection Philips Daily est équipé d'une cheminée 40 % plus grande que le modèle précédent HR7625, ce qui vous permet de gagner du temps sur la découpe préalable des fruits et légumes.

    Moteur 650 watts pour plus de puissance

    Moteur 650 watts pour plus de puissance

    Ce robot de cuisine Philips dispose d'un moteur puissant pour que vous puissiez contrôler la préparation de vos recettes préférées.

    Jusqu'à 5 portions en une seule fois

    Jusqu'à 5 portions en une seule fois

    Le bol large capacité de 2,1 l (capacité effective 1,5 l) vous permet de préparer jusqu'à 5 portions de soupe en une seule fois.

    Accessoires compatibles lave-vaisselle

    Accessoires compatibles lave-vaisselle

    Tous les accessoires de votre robot ménager Philips sont compatibles lave-vaisselle, dans le compartiment du haut.

    Emulsionneur pour la crème et les blancs d'œuf

    Emulsionneur pour la crème et les blancs d'œuf

    L'outil parfait pour fouetter, battre ou émulsionner des oeufs ou de la crème. Pour les monter de manière optimale, optez pour la vitesse inférieure. Préparer de délicieux desserts ou de la mayonnaise n'a jamais été aussi facile !

    Disques en acier inoxydable haute performance

    Disques en acier inoxydable haute performance

    Sélectionnez simplement le disque en acier inoxydable dont vous avez besoin pour préparer vos ingrédients, et fixez-le au porte-disque. Le processus de coupe a fait l'objet d'essais complets afin d'obtenir des tranches et ingrédients râpés optimaux.

    Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

    Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

    La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !

    La nourriture ne reste pas concentrée au centre du bol en raison de l'absence de cheminée interne

    La nourriture ne reste pas concentrée au centre du bol en raison de l'absence de cheminée interne

    Contrairement aux autres robots de cuisine meilleur marché, ce robot Philips ne possède pas de cheminée au centre du bol. Ceci signifie que les préparations liquides ne couleront pas du centre du bol, et ainsi votre robot et votre cuisine restent propres ! Même l'assemblage de votre appareil est beaucoup plus facile : fixez simplement votre accessoire dans le bol grâce aux formes spéciales des différents embouts.

    Lame en S en acier inoxydable affûtée et robuste pour couper et hacher

    Lame en S en acier inoxydable affûtée et robuste pour couper et hacher

    La lame en S en acier inoxydable robuste et effilée hache les légumes tels que les oignons en un clin d'œil. Elle est également adaptée à d'autres ingrédients tels que des noix, viandes ou même à la préparation de pâtes à tarte.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Boîtier
      ABS
      Bol et couvercle
      SAN
      Disques, lame
      Acier inoxydable
      Outil de pétrissage
      PP
      Support pour couteau
      Postpartum
      Poussoir
      SAN
      Bouton de commande de la vitesse
      ABS

    • Accessoires

      Disque émulsifiant
      Oui
      Outil de pétrissage
      Oui
      Couteau en acier inoxydable
      • battre
      • hacher
      • émietter
      • couper
      • incorporer
      • réduire en purée
      • hacher
      Lame en S en acier inoxydable
      Oui
      Disque : à granuler
      Oui
      Disque : à râper (épais)
      Oui
      Nombre de disques/d'accessoires
      3
      Disque : à trancher (fin)
      Oui

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      650  W
      Tension
      220-240  V
      Fréquence
      50/60  Hz
      Sécurité
      Détection du bol et couvercle, frein mécanique 1,5 s

    • Caractéristiques générales

      Vitesses
      2 + Pulse
      Pieds antidérapants
      Oui
      Rangement du cordon intégré
      Oui
      Taille du produit (L x l x H)
      244 x 244 x 377 mm
      Vitesse, bol (max.)
      Jusqu'à 1 900 tr/min
      Vitesse, bol (min.)
      Jusqu'à 1 500 tr/min
      Capacité maximale effective du bol
      1,5 l (ingrédients secs/liquides)
      Capacité du bol
      2.1  L
      Capacité maximale effective du bol.
      500 g (farine)

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