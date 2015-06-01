HR7627/01
Un maximum de recettes pour un minimum d'effort
Ce robot de cuisine compact de la collection Philips Daily est équipé d'un bol de 2,1 l et de toute une gamme d'accessoires haute performance. Cuisiner chez soi devient un jeu d'enfant !Voir tous les avantages
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Pour de meilleurs résultats, utilisez le réglage de vitesse le plus faible (vitesse 1) pour battre la crème, les œufs, préparer de la pâte à tarte ou à pain. La vitesse la plus élevée (vitesse 2) est parfaitement adaptée pour hacher des oignons et de la viande, préparer des soupes ou des smoothies, ou encore râper ou trancher des légumes.
Le nouveau robot de cuisine de la collection Philips Daily est équipé d'une cheminée 40 % plus grande que le modèle précédent HR7625, ce qui vous permet de gagner du temps sur la découpe préalable des fruits et légumes.
Ce robot de cuisine Philips dispose d'un moteur puissant pour que vous puissiez contrôler la préparation de vos recettes préférées.
Le bol large capacité de 2,1 l (capacité effective 1,5 l) vous permet de préparer jusqu'à 5 portions de soupe en une seule fois.
Tous les accessoires de votre robot ménager Philips sont compatibles lave-vaisselle, dans le compartiment du haut.
L'outil parfait pour fouetter, battre ou émulsionner des oeufs ou de la crème. Pour les monter de manière optimale, optez pour la vitesse inférieure. Préparer de délicieux desserts ou de la mayonnaise n'a jamais été aussi facile !
Sélectionnez simplement le disque en acier inoxydable dont vous avez besoin pour préparer vos ingrédients, et fixez-le au porte-disque. Le processus de coupe a fait l'objet d'essais complets afin d'obtenir des tranches et ingrédients râpés optimaux.
La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !
Contrairement aux autres robots de cuisine meilleur marché, ce robot Philips ne possède pas de cheminée au centre du bol. Ceci signifie que les préparations liquides ne couleront pas du centre du bol, et ainsi votre robot et votre cuisine restent propres ! Même l'assemblage de votre appareil est beaucoup plus facile : fixez simplement votre accessoire dans le bol grâce aux formes spéciales des différents embouts.
La lame en S en acier inoxydable robuste et effilée hache les légumes tels que les oignons en un clin d'œil. Elle est également adaptée à d'autres ingrédients tels que des noix, viandes ou même à la préparation de pâtes à tarte.
Caractéristiques techniques
Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
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