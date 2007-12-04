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Arrêté
HR7620/70
Gagnez de la place et épargnez-vous des efforts
Gagnez de l'espace, du temps et épargnez-vous des efforts grâce au robot de cuisine au design vertical Philips HR7620/70. Sa puissance phénoménale et ses multiples fonctions vous permettront de réaliser tout type de préparation en quelques secondes.
500 W
Bol 2 l
Le système MicroStore vous permet de placer tous les accessoires dans le bol, assurant ainsi un rangement facile et compact.
Le design vertical permet de gagner jusqu'à 35 % d'espace en comparaison avec les robots multifonctions dont les éléments se rangent côte à côte. Vous pouvez ainsi gagner beaucoup d'espace sur le plan de travail. En d'autres termes, même les plus petites cuisines ont maintenant droit à leur robot ménager.
Le robot de cuisine est doté de deux vitesses pour traiter les aliments à consistance dure et molle. Il dispose en outre d'une fonction Pulse pour hacher l'ail et piler de la glace, par exemple.