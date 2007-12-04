Design vertical pour un encombrement réduit de 35 % environ

Le design vertical permet de gagner jusqu'à 35 % d'espace en comparaison avec les robots multifonctions dont les éléments se rangent côte à côte. Vous pouvez ainsi gagner beaucoup d'espace sur le plan de travail. En d'autres termes, même les plus petites cuisines ont maintenant droit à leur robot ménager.