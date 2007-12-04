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Arrêté

Daily CollectionRobot de cuisine

HR7620/70

Gagnez de la place et épargnez-vous des efforts

Gagnez de l'espace, du temps et épargnez-vous des efforts grâce au robot de cuisine au design vertical Philips HR7620/70. Sa puissance phénoménale et ses multiples fonctions vous permettront de réaliser tout type de préparation en quelques secondes.

Voir tous les avantages

Robot de cuisine ultra-compact au design vertical

Gagnez de la place et épargnez-vous des efforts

  • 500 W

  • Bol 2 l

Rangement de tous les accessoires dans le bol pour un gain de place optimal

Rangement de tous les accessoires dans le bol pour un gain de place optimal

Le système MicroStore vous permet de placer tous les accessoires dans le bol, assurant ainsi un rangement facile et compact.

Design vertical pour un encombrement réduit de 35 % environ

Le design vertical permet de gagner jusqu'à 35 % d'espace en comparaison avec les robots multifonctions dont les éléments se rangent côte à côte. Vous pouvez ainsi gagner beaucoup d'espace sur le plan de travail. En d'autres termes, même les plus petites cuisines ont maintenant droit à leur robot ménager.

2 vitesses et touche « pulse »

2 vitesses et touche « pulse »

Le robot de cuisine est doté de deux vitesses pour traiter les aliments à consistance dure et molle. Il dispose en outre d'une fonction Pulse pour hacher l'ail et piler de la glace, par exemple.

Spécificités Techniques

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