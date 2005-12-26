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    Robot de cuisine

    HR7605/10

    Compacité et polyvalence

    Ce robot de cuisine Philips apporte une solution multifonctionnelle compacte et rapide à vos problèmes de cuisine. Grâce à cet appareil, vous pouvez effectuer plus de 15 tâches différentes en un temps record.

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    Robot de cuisine

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    Compacité et polyvalence

    Robot de cuisine facile à ranger

    • 350 W
    • Bol 2,1 l
    Rangement de tous les accessoires dans le bol pour un gain de place optimal

    Rangement de tous les accessoires dans le bol pour un gain de place optimal

    Le système MicroStore vous permet de placer tous les accessoires dans le bol, assurant ainsi un rangement facile et compact.

    Plus de 15 fonctions en toute simplicité

    Plus de 15 fonctions en toute simplicité

    Le robot de cuisine est livré avec 5 accessoires offrant plus de 15 fonctions. Accessoires compatibles lave-vaisselle : un accessoire de pétrissage pour mélanger les pâtes et effectuer des travaux de pétrissage importants, une lame en inox pour préparer viandes et légumes, des disques métalliques pour râper, trancher en rondelles moyennes et granuler, un disque émulsionneur pour les crèmes fouettées et la mayonnaise.

    Suffisamment petit pour pouvoir se ranger dans n'importe quel placard

    Suffisamment petit pour pouvoir se ranger dans n'importe quel placard

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Boîtier
      PP
      Bol, couvercle, poussoir
      SAN
      Disque émulsionneur
      ABS
      Lame et accessoires en métal
      acier inoxydable et ABS
      Bouton et porte-accessoires
      POM

    • Pays d'origine

      Hongrie
      Oui

    • Accessoires

      Râpe (super fin)
      Réduit en grains p. de terre, fromage
      Couteau en acier inoxydable
      • hacher
      • mélanger
      • pétrir
      • réduire en purée
      • mixer
      Râpe (moyen)
      Pour râper moyennement les fruits et légumes
      Disque à trancher (moyen)
      Pour couper les fruits et légumes en rondelles moyennes
      Nombre de disques/d'accessoires
      3
      Disque émulsionneur
      • Battre
      • Fouetter
      • Sert à émulsionner

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      350  W
      Couleur(s)
      Blanc avec touches de vert
      Tension
      220-240  V
      Longueur du cordon
       75  cm
      Fréquence
      50-60  Hz
      Moteur
      Univ., interférences radio/TV limitées
      Vitesses
      1 + Pulse
      Sécurité
      Arrêt automatique réinitialisable pour protéger le moteur
      Contenu du bol
      2.1  l
      Batteur
      250  g

    Badge-D2C

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