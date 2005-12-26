Plus de 15 fonctions en toute simplicité

Le robot de cuisine est livré avec 5 accessoires offrant plus de 15 fonctions. Accessoires compatibles lave-vaisselle : un accessoire de pétrissage pour mélanger les pâtes et effectuer des travaux de pétrissage importants, une lame en inox pour préparer viandes et légumes, des disques métalliques pour râper, trancher en rondelles moyennes et granuler, un disque émulsionneur pour les crèmes fouettées et la mayonnaise.