HR7605/10
Compacité et polyvalence
Ce robot de cuisine Philips apporte une solution multifonctionnelle compacte et rapide à vos problèmes de cuisine. Grâce à cet appareil, vous pouvez effectuer plus de 15 tâches différentes en un temps record.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le système MicroStore vous permet de placer tous les accessoires dans le bol, assurant ainsi un rangement facile et compact.
Le robot de cuisine est livré avec 5 accessoires offrant plus de 15 fonctions. Accessoires compatibles lave-vaisselle : un accessoire de pétrissage pour mélanger les pâtes et effectuer des travaux de pétrissage importants, une lame en inox pour préparer viandes et légumes, des disques métalliques pour râper, trancher en rondelles moyennes et granuler, un disque émulsionneur pour les crèmes fouettées et la mayonnaise.
Caractéristiques techniques
Pays d'origine
Accessoires
Caractéristiques techniques
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