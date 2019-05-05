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  • Des possibilités infinies de petits plats maison équilibrés Des possibilités infinies de petits plats maison équilibrés Des possibilités infinies de petits plats maison équilibrés

    Collection Viva Robot de cuisine compact

    HR7530/10

    Des possibilités infinies de petits plats maison équilibrés

    Si vous aimez la cuisine maison saine, vous adorerez notre robot ménager compact Philips Viva. Nous avons conçu cette collection tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats, même avec des ingrédients durs.

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    Collection Viva Robot de cuisine compact

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    Des possibilités infinies de petits plats maison équilibrés

    D'excellents résultats, même avec des ingrédients très durs

    • 850 W
    • 31 fonctions
    • Disque 2-en-1
    • Disque à frites, boîte de rangement
    Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

    Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

    La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !

    Grande cheminée de remplissage : une préparation rapide et moins de pré-coupes

    Grande cheminée de remplissage : une préparation rapide et moins de pré-coupes

    Grande cheminée de remplissage, pour une préparation rapide et moins de pré-coupes.

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments.

    Tous les accessoires sont compatibles lave-vaisselle

    Tous les accessoires sont compatibles lave-vaisselle

    Pour faciliter leur nettoyage, tous les accessoires passent au lave-vaisselle, dans le tiroir supérieur.

    Bol transparent résistant pour un usage intensif

    Bol transparent résistant pour un usage intensif

    Le bol résistant de 1,5 l a une capacité utile de 1 l, pour préparer jusqu'à 5 portions de smoothie à la fois.

    Puissant moteur de 850 W pour un fonctionnement aisé

    Notre moteur puissant prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients : pâte à pain, légumes durs, grains de café, fromage, chocolat, etc. Il tranche et râpe également en toute simplicité.

    Solution tout-en-un : pétrit, fouette, râpe, moud et presse

    Offrant plus de 31 fonctions, il permet un nombre illimité de préparations : plats, pain, sauces, café moulu, jus de fruits et plus encore. Ses accessoires polyvalents de haute qualité vous permettent de mixer et de hacher finement ou grossièrement des ingrédients (lame en S), ou tout simplement de trancher et râper (disque 2-en-1), selon votre envie !

    Code couleur pour les vitesses et accessoires

    Pour des résultats parfaits à chaque fois, il vous suffit de faire correspondre la couleur de l'accessoire à celle de la vitesse. Utilisez la vitesse 1 pour fouetter la crème, battre les œufs, préparer des pâtes et pétrir le pain. La vitesse 2 est idéale pour hacher les oignons et la viande ou préparer des smoothies et bien plus encore.

    Encombrement réduit et rangement de tous les accessoires dans le bol

    Le robot ménager compact Viva prend moins de place sur le plan de travail, mais il est équipé de tous les accessoires essentiels, que vous pourrez placer tout simplement dans la boîte de rangement.

    Disque 2-en-1 réversible en inox pour râper et trancher

    Le disque réversible ergonomique tranche d'un côté et râpe de l'autre, tout simplement !

    Jusqu'à 5 portions en même temps avec le bol de 1,5 l

    Le grand bol de 2,1 l (capacité utile de 1,5 l) vous permet de préparer jusqu'à 5 portions de soupe froide à la fois.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Plastique
      Matériau secondaire
      Métal
      Réglages préprogrammés
      Non
      Fonctions
      Mixage, hachage, tranchage/râpage, pétrissage, émulsification, presse-agrumes, broyage
      Type de produit
      Robot de cuisine
      Certifications
      N/A
      Capacité du panier
      N/A
      Capacité du réservoir d'eau
      N/A
      Nombre de tasses
      6
      Pieds antidérapants
      Oui
      Interface
      Bouton rotatif
      Longueur du cordon
      1
      Rangement du cordon
      Oui
      Fonction de maintien au chaud
      N/A
      Minuteur
      N/A
      Technologie
      Technologie PowerChop
      Bouton marche/arrêt intégré
      Oui
      Thermostat réglable
      N/A
      Témoin lumineux de marche
      N/A
      Poignées isolantes
      N/A
      Pièces compatibles lave-vaisselle
      Oui
      Température min.
      N/A
      Température maximale
      N/A
      Indicateur de niveaux
      Oui
      Soupape
      N/A
      Matériau du bol
      SAN
      Matériau de la lame
      Inox
      Rotations par minute (tr/min)
      19 000
      0 % BPA
      Oui
      Fonction Pulse
      Oui
      Lames amovibles
      Oui
      Pile la glace
      Oui
      Mixe des ingrédients chauds
      Non
      Livre de recettes
      Non
      Volume sonore (standard)
      Lc = 87 dB (A)
      Niveau sonore (puissance)
      N/A
      Volume sonore (veille)
      N/A
      Connectivité Internet
      N/A
      Compatibilité domotique
      N/A
      Portée Wi-Fi
      N/A
      Garantie
      2
      Temps de chauffe
      N/A
      Compatible croquettes
      N/A
      Fonction de nettoyage automatique
      N/A
      Déclaration de conformité UE
      Oui

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      850 W
      Tension
      230 V
      Fréquence
      50 Hz
      Nombre dans le lot
      1
      Batterie
      Non
      Classe énergétique
      N/A

    • Compatibilité

      Accessoires inclus 1
      Disque double face, émulsionneur, bol
      Accessoires inclus 2
      Ensemble lames en S, accessoire de pétrissage, coupe-frites
      Accessoires inclus 3
      Presse-agrumes, moulin, boîte de rangement
      Accessoires associés 1
      Manuel d'utilisation, livret d'informations importantes
      Accessoires associés 2
      Guide de démarrage rapide, carte de garantie
      Accessoires associés 3
      fiche produit

    • Fonction de sécurité

      Certification de sécurité
      Oui
      Arrêt automatique
      Non
      Voyant de température
      Non
      Arrêt automatique de la lame
      Oui
      Verrouillage enfant
      Non

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      21,3
      Largeur du produit
      20,6
      Hauteur du produit
      39,8
      Poids du produit
      2,203
      Longueur de l'emballage
      58
      Largeur de l'emballage
      27
      Hauteur de l'emballage
      29,5
      Poids de l'emballage
      4,712

    • Durée de vie

      Boîtier
      > 75% de contenu recyclé

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

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