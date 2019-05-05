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Des possibilités infinies de petits plats maison équilibrés
Si vous aimez la cuisine maison saine, vous adorerez notre robot ménager compact Philips Viva. Nous avons conçu cette collection tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats, même avec des ingrédients durs.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !
Grande cheminée de remplissage, pour une préparation rapide et moins de pré-coupes.
Assemblage simple et rapide de tous les éléments.
Pour faciliter leur nettoyage, tous les accessoires passent au lave-vaisselle, dans le tiroir supérieur.
Le bol résistant de 1,5 l a une capacité utile de 1 l, pour préparer jusqu'à 5 portions de smoothie à la fois.
Notre moteur puissant prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients : pâte à pain, légumes durs, fromage, chocolat, etc. Il tranche et râpe également en toute simplicité.
Offrant plus de 29 fonctions, il permet un nombre illimité de préparations : plats, pain, sauces, jus de fruits et plus encore. Ses accessoires polyvalents de haute qualité vous permettent de mixer et de hacher finement ou grossièrement des ingrédients (lame en S), ou tout simplement de trancher et râper (disque 2-en-1), selon votre envie !
Pour des résultats parfaits à chaque fois, il vous suffit de faire correspondre la couleur de l'accessoire à celle de la vitesse. Utilisez la vitesse 1 pour fouetter la crème, battre les œufs, préparer des pâtes et pétrir le pain. La vitesse 2 est idéale pour hacher les oignons et la viande ou préparer des smoothies et bien plus encore.
Le robot ménager compact Viva prend moins de place sur le plan de travail, mais il est équipé de tous les accessoires essentiels, que vous pourrez ranger tout simplement à l'intérieur du bol.
Le disque réversible ergonomique tranche d'un côté et râpe de l'autre, tout simplement !
Le grand bol de 2,1 l (capacité utile de 1,5 l) vous permet de préparer jusqu'à 5 portions de soupe froide à la fois.
Pays d'origine
Accessoires
Caractéristiques techniques
Design
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
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