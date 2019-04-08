Code couleur pour les vitesses et accessoires

Pour des résultats parfaits à chaque fois, il vous suffit de faire correspondre la couleur de l'accessoire à celle de la vitesse. Utilisez la vitesse 1 pour fouetter la crème, battre les œufs, préparer des pâtes et pétrir le pain. La vitesse 2 est idéale pour hacher les oignons et la viande ou préparer des smoothies et bien plus encore.