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  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours

    Collection Daily Robot de cuisine compact

    HR7320/11

    Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours

    Si vous aimez la cuisine maison saine mais que vos journées sont chargées, vous apprécierez notre robot de cuisine compact Philips Daily. Nous avons conçu cette collection compacte tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats rapidement et simplement.

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    Collection Daily Robot de cuisine compact

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    Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours

    avec des accessoires essentiels et un design compact

    • 700 W
    • 19 fonctions
    • Disque 2-en-1
    • Rangement dans le bol
    Puissant moteur de 700 W efficace

    Puissant moteur de 700 W efficace

    Notre moteur puissant prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients : pâte à pain, légumes durs, fromage, chocolat, etc. Il tranche et râpe également en toute simplicité.

    Grande cheminée de remplissage : une préparation rapide et moins de pré-coupes

    Grande cheminée de remplissage : une préparation rapide et moins de pré-coupes

    Grande cheminée de remplissage, pour une préparation rapide et moins de pré-coupes.

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments.

    Tous les accessoires sont compatibles lave-vaisselle

    Tous les accessoires sont compatibles lave-vaisselle

    Pour faciliter leur nettoyage, tous les accessoires passent au lave-vaisselle, dans le tiroir supérieur.

    Bol transparent résistant pour un usage intensif

    Bol transparent résistant pour un usage intensif

    Le bol résistant de 1,5 l a une capacité utile de 1 l, pour préparer jusqu'à 5 portions de smoothie à la fois.

    Appareil tout-en-un pratique : pétrit, fouette et râpe

    Offrant plus de 19 fonctions, il permet un nombre illimité de préparations : plats, pain, sauces et plus encore. Ses accessoires polyvalents de haute qualité vous permettent de mixer et de hacher finement ou grossièrement des ingrédients (lame en S), ou tout simplement de trancher et râper (disque 2-en-1). Fouettez, battez, pétrissez et plus encore, selon votre envie !

    Code couleur pour les vitesses et accessoires

    Pour des résultats parfaits à chaque fois, il vous suffit de faire correspondre la couleur de l'accessoire à celle de la vitesse. Utilisez la vitesse 1 pour fouetter la crème, battre les œufs, préparer des pâtes et pétrir le pain. La vitesse 2 est idéale pour hacher les oignons et la viande ou préparer des smoothies et bien plus encore.

    Encombrement réduit et rangement de tous les accessoires dans le bol

    Le robot de cuisine compact Daily prend moins de place sur le plan de travail, mais il est équipé de tous les accessoires essentiels, que vous pourrez ranger tout simplement à l'intérieur du bol.

    Disque 2-en-1 réversible en inox pour râper et trancher

    Le disque réversible ergonomique tranche d'un côté et râpe de l'autre, tout simplement !

    Jusqu'à 5 portions en même temps avec le bol de 1,5 l

    Le grand bol de 2,1 l (capacité utile de 1,5 l) vous permet de préparer jusqu'à 5 portions de soupe à la fois.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Pays de fabrication
      Chine

    • Accessoires

      Inclus
      • Bol
      • Ensemble lames en S
      • Émulsionneur
      • Outil de pétrissage
      • Disque réversible

    • Caractéristiques techniques

      Tension
      220-240  V
      Puissance
      700  W
      Capacité du récipient
      2,1  l
      Fréquence
      50-60  Hz
      Capacité effective du bol
      1,5 (ou 500 g de farine)  l
      Capacité du bol
      1  l

    • Design

      Couleur
      Noir

    • Poids et dimensions

      Dimensions du produit (L x l x H)
      244 x 244 x 377 mm  mm

    • Caractéristiques générales

      Nombre de disques à trancher
      1 (réversible)
      Caractéristiques du produit
      • Range-cordon
      • Compatible lave-vaisselle
      • Rangement du cordon intégré
      • Pieds antidérapants
      • Fonction Pulse
      Nombre de vitesses
      2 + Pulse

    • Finition

      Matériau du corps de l'appareil
      ABS
      Matériau des accessoires
      Métal (disque 2-en-1) et plastique (accessoire de pétrissage et disque émulsionneur)
      Matériau de la lame
      Inox
      Matériau du bol
      SAN
      Matériau du réservoir à pulpe et du poussoir
      SAN

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    Badge-D2C

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