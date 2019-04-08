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  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours

    Collection Daily Robot de cuisine compact

    HR7320/00

    Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours

    Si vous aimez la cuisine maison saine mais que vos journées sont chargées, vous apprécierez notre robot de cuisine compact Philips Daily. Nous avons conçu cette collection compacte tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats rapidement et simplement.

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    Collection Daily Robot de cuisine compact

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    Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours

    avec des accessoires essentiels et un design compact

    • 700 W
    • 19 fonctions
    • Disque 2-en-1
    • Rangement dans le bol
    Puissant moteur de 700 W efficace

    Puissant moteur de 700 W efficace

    Notre moteur puissant prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients : pâte à pain, légumes durs, fromage, chocolat, etc. Il tranche et râpe également en toute simplicité.

    Grande cheminée de remplissage : une préparation rapide et moins de pré-coupes

    Grande cheminée de remplissage : une préparation rapide et moins de pré-coupes

    Grande cheminée de remplissage, pour une préparation rapide et moins de pré-coupes.

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments

    Assemblage simple et rapide de tous les éléments.

    Tous les accessoires sont compatibles lave-vaisselle

    Tous les accessoires sont compatibles lave-vaisselle

    Pour faciliter leur nettoyage, tous les accessoires passent au lave-vaisselle, dans le tiroir supérieur.

    Bol transparent résistant pour un usage intensif

    Bol transparent résistant pour un usage intensif

    Le bol résistant de 1,5 l a une capacité utile de 1 l, pour préparer jusqu'à 5 portions de smoothie à la fois.

    Appareil tout-en-un pratique : pétrit, fouette et râpe

    Offrant plus de 19 fonctions, il permet un nombre illimité de préparations : plats, pain, sauces et plus encore. Ses accessoires polyvalents de haute qualité vous permettent de mixer et de hacher finement ou grossièrement des ingrédients (lame en S), ou tout simplement de trancher et râper (disque 2-en-1). Fouettez, battez, pétrissez et plus encore, selon votre envie !

    Code couleur pour les vitesses et accessoires

    Pour des résultats parfaits à chaque fois, il vous suffit de faire correspondre la couleur de l'accessoire à celle de la vitesse. Utilisez la vitesse 1 pour fouetter la crème, battre les œufs, préparer des pâtes et pétrir le pain. La vitesse 2 est idéale pour hacher les oignons et la viande ou préparer des smoothies et bien plus encore.

    Encombrement réduit et rangement de tous les accessoires dans le bol

    Le robot de cuisine compact Daily prend moins de place sur le plan de travail, mais il est équipé de tous les accessoires essentiels, que vous pourrez ranger tout simplement à l'intérieur du bol.

    Disque 2-en-1 réversible en inox pour râper et trancher

    Le disque réversible ergonomique tranche d'un côté et râpe de l'autre, tout simplement !

    Jusqu'à 5 portions en même temps avec le bol de 1,5 l

    Le grand bol de 2,1 l (capacité utile de 1,5 l) vous permet de préparer jusqu'à 5 portions de soupe à la fois.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Plastique
      Matériau secondaire
      Métal
      Réglages prédéfinis
      Non
      Fonctions
      Mixage, hachage, tranchage/râpage, pétrissage, émulsification
      Type de produit
      Robot de cuisine
      Nombre de portions
      6
      Pieds antidérapants
      Oui
      Interface
      Bouton rotatif
      Longueur du cordon
      1 m
      Range-cordon
      Oui
      Technologie
      N/A
      Bouton marche/arrêt intégré
      Oui
      Voyant d'alimentation
      N/A
      Pièces compatibles lave-vaisselle
      Oui
      Indicateur de niveaux
      Oui
      Matériau du bol
      SAN
      Matériau de la lame
      acier inoxydable
      Rotations par minute (tr/min)
      17 000
      Sans BPA
      Oui
      Fonction Pulse
      Oui
      Lames amovibles
      Oui
      Pile la glace
      Oui
      Mixe des ingrédients chauds
      Non
      Livre de recettes
      Non
      Volume sonore (standard)
      Lc = 87 dB (A)
      Garantie
      2 ans

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      700
      Tension
      230
      Fréquence
      50
      Nombre dans le lot
      1
      Batterie
      Non

    • Compatibilité

      Accessoires inclus 1
      Disque double face, émulsionneur, bol
      Accessoires inclus 2
      Ensemble lames en S, accessoire de pétrissage
      Accessoires associés 1
      Manuel d'utilisation
      Accessoires associés 2
      Carte de garantie
      Accessoires associés 3
      fiche produit

    • Fonction de sécurité

      Certification de sécurité
      Oui
      Arrêt automatique
      Non
      Indicateur de température
      Non
      Arrêt automatique de la lame
      Oui
      Verrouillage enfant
      Non

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      21,4
      Largeur du produit
      20,9
      Hauteur du produit
      39,6
      Poids du produit
      2,12
      Longueur de l'emballage
      41,6
      Largeur de l'emballage
      25,4
      Hauteur de l'emballage
      30,7
      Poids de l'emballage
      3,57

    • Solidité

      Boîtier
      > 75% de contenu recyclé

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

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