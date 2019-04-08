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Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
Si vous aimez la cuisine saine mais que vos journées sont chargées, vous apprécierez notre robot ménager compact Philips Daily. Nous avons conçu cette collection compacte tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats rapidement et simplement.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Notre moteur puissant prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients : pâte à pain, légumes durs, fromage, chocolat, etc. Il tranche et râpe également en toute simplicité.
Grande cheminée de remplissage, pour une préparation rapide et moins de pré-coupes.
Assemblage simple et rapide de tous les éléments.
Pour faciliter leur nettoyage, tous les accessoires passent au lave-vaisselle, dans le tiroir supérieur.
Offrant plus de 16 fonctions, il permet un nombre illimité de préparations : plats, pain, sauces et plus encore. Ses accessoires polyvalents de haute qualité vous permettent de mixer et de hacher finement ou grossièrement des ingrédients (lame en S), ou tout simplement de trancher et râper (disque 2-en-1). Fouettez, battez, pétrissez et plus encore, selon votre envie !
Pour des résultats parfaits à chaque fois, il vous suffit de faire correspondre la couleur de l'accessoire à celle de la vitesse. Utilisez la vitesse 1 pour fouetter la crème, battre les œufs, préparer des pâtes et pétrir le pain. La vitesse 2 est idéale pour hacher les oignons et la viande ou préparer des smoothies et bien plus encore.
Le robot de cuisine compact Daily prend moins de place sur le plan de travail, mais il est équipé de tous les accessoires essentiels, que vous pourrez ranger tout simplement à l'intérieur du bol.
Le disque réversible ergonomique tranche d'un côté et râpe de l'autre, tout simplement !
Le grand bol de 2,1 l (capacité utile de 1,5 l) vous permet de préparer jusqu'à 5 portions de soupe à la fois.
Pays d'origine
Accessoires
Caractéristiques techniques
Design
Poids et dimensions
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
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