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Arrêté
HR3746/00
Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieuses pâtisseries et pains pour toute la famille. La technologie de mélange à cône d'air réduit les temps de fouettage et permet d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Son puissant moteur de 450 W vient à bout des pâtes à pain les plus résistantes.
450 W
5 vitesses + fonction Turbo
Bol de 3 l à entraînement automatique
Gris cachemire
Le fouet exclusif de forme conique incorpore un maximum d'air, pour une texture aérée et une pâte à gâteau lisse
Le puissant moteur de 450 W pétrit les pâtes les plus résistantes.
Le bol est parfaitement adapté aux fouets de forme conique, pour un mélange optimal.
Montage en neige de 4 blancs d'œufs par rapport au modèle précédent