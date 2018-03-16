ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

Arrêté

Collection VivaBatteur

HR3746/00

Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieuses pâtisseries et pains pour toute la famille. La technologie de mélange à cône d'air réduit les temps de fouettage et permet d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Son puissant moteur de 450 W vient à bout des pâtes à pain les plus résistantes.

Voir tous les avantages

Jusqu'à 25 % plus rapide* grâce au moteur puissant de 450 W

Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

  • 450 W

  • 5 vitesses + fonction Turbo

  • Bol de 3 l à entraînement automatique

  • Gris cachemire

Fouet de forme conique pour incorporer un maximum d'air

Fouet de forme conique pour incorporer un maximum d'air

Le fouet exclusif de forme conique incorpore un maximum d'air, pour une texture aérée et une pâte à gâteau lisse

Moteur de 450 W pour pétrir les pâtes les plus résistantes

Moteur de 450 W pour pétrir les pâtes les plus résistantes

Le puissant moteur de 450 W pétrit les pâtes les plus résistantes.

Mélange optimal, pour des pâtes aérées

Mélange optimal, pour des pâtes aérées

Le bol est parfaitement adapté aux fouets de forme conique, pour un mélange optimal.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Mentions légales

  1. Montage en neige de 4 blancs d'œufs par rapport au modèle précédent