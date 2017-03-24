HR3740/11
Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieuses pâtisseries et pains pour toute la famille. La technologie de mélange à cône d'air réduit les temps de fouettage et permet d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Son puissant moteur de 450 W vient à bout des pâtes à pain les plus résistantes.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le fouet exclusif de forme conique incorpore un maximum d'air, pour une texture aérée et une pâte à gâteau lisse
Le grand choix de vitesses permet de contrôler de manière optimale le mélange.
La fonction Turbo produit des pointes de puissance lorsque vous en avez besoin.
Les fouets ont été conçus avec des extrémités différentes permettant un assemblage intuitif, pour plus de rapidité.
Retirez les fouets ou les crochets de pétrissage d'un simple geste.
Le puissant moteur de 400 W pétrit les pâtes les plus résistantes.
Le clip attache-cordon vous permet de garder votre cuisine bien rangée.
Pays d'origine
Accessoires
Caractéristiques techniques
Design
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
Développement durable
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