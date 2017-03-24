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  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse Action puissante et efficace, pour une pâte lisse Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

    Collection Viva Batteur

    HR3740/01

    Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

    Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieuses pâtisseries et pains pour toute la famille. La technologie de mélange à cône d'air réduit les temps de fouettage et permet d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Son puissant moteur de 450 W vient à bout des pâtes à pain les plus résistantes.

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    Collection Viva Batteur

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    Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

    Jusqu'à 25 % plus rapide* grâce au moteur puissant de 450 W

    • 450 W
    • 5 vitesses + fonction Turbo
    • Gris cachemire
    Fouet de forme conique pour incorporer un maximum d'air

    Fouet de forme conique pour incorporer un maximum d'air

    Le fouet exclusif de forme conique incorpore un maximum d'air, pour une texture aérée et une pâte à gâteau lisse

    Moteur de 450 W pour pétrir les pâtes les plus résistantes

    Moteur de 450 W pour pétrir les pâtes les plus résistantes

    Le puissant moteur de 450 W pétrit les pâtes les plus résistantes.

    5 vitesses pour un meilleur contrôle

    5 vitesses pour un meilleur contrôle

    Le grand choix de vitesses permet de contrôler de manière optimale le mélange.

    Fonction Turbo

    Fonction Turbo

    La fonction Turbo produit des pointes de puissance lorsque vous en avez besoin.

    Assemblage facile des fouets

    Assemblage facile des fouets

    Les fouets ont été conçus avec des extrémités différentes permettant un assemblage intuitif, pour plus de rapidité.

    Bouton pour retirer facilement le fouet

    Bouton pour retirer facilement le fouet

    Retirez les fouets ou les crochets de pétrissage d'un simple geste.

    Le cordon reste bien rangé grâce à son clip

    Le clip attache-cordon vous permet de garder votre cuisine bien rangée.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Pays de fabrication
      Chine

    • Accessoires

      Inclus
      • Double fouet ballon
      • Outil de pétrissage

    • Caractéristiques techniques

      Longueur du cordon
      1,2  m
      Puissance
      450  W
      Fréquence
      50/60  Hz

    • Design

      Couleur
      Blanc
      Couleur du panneau de commande
      Gris cachemire

    • Caractéristiques générales

      Caractéristiques du produit
      • Range-cordon
      • Bouton marche/arrêt
      • Fonction Turbo
      Nombre de vitesses
      5 + Turbo

    • Finition

      Matériau du corps de l'appareil
      Plastique ABS
      Matériau des accessoires
      Inox

    • Entretien

      Deux ans de garantie internationale
      Oui

    • Développement durable

      Emballage
      >90 % de matériaux recyclés
      Manuel d'utilisation
      100 % de papier recyclé

    Badge-D2C

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