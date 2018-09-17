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    Collection Daily Batteur Philips Daily

    HR3705/10

    Des gâteaux aérés et des pâtes à crêpes parfaitement lisses

    Notre nouveau batteur Daily rend la pâtisserie plus facile, pour des résultats rapides et délicieux à chaque fois. Préparez de la pâte à gâteau ou à crêpes jusqu'à 20 % plus rapidement.* Son design léger et ergonomique vous permet de mélanger vos pâtes avec plus de facilité et de confort.

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    Collection Daily Batteur Philips Daily

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    Des gâteaux aérés et des pâtes à crêpes parfaitement lisses

    Léger et plus rapide grâce aux fouets en forme de cône

    • 300 W
    • 5 vitesses + fonction Turbo
    • Fouets et crochets de pétrissage
    • Légèreté
    Clip de cordon facilitant le rangement

    Clip de cordon facilitant le rangement

    Enroulez le cordon d'alimentation autour de l'appareil et maintenez-le en place avec le clip pour le ranger facilement.

    Grand bouton d'éjection pour libérer les fouets d'une simple pression

    Grand bouton d'éjection pour libérer les fouets d'une simple pression

    Retirez les fouets ou les crochets de pétrissage d'une simple pression sur le grand bouton d'éjection.

    Des surfaces lisses pour un nettoyage facile

    Des surfaces lisses pour un nettoyage facile

    Grâce aux surfaces lisses et aux accessoires compatibles lave-vaisselle, le nettoyage est rapide et facile.

    5 vitesses + fonction Turbo pour toutes les tâches de cuisine

    5 vitesses + fonction Turbo pour toutes les tâches de cuisine

    Le choix de 5 vitesses différentes vous permet d'utiliser celle qui est la mieux adaptée à chaque tâche.

    Antidérapant pour faciliter la manipulation

    Antidérapant pour faciliter la manipulation

    Fouets en forme de cône jusqu'à 20 % plus rapides*

    Les fouets en forme de cône sont jusqu'à 20 % plus rapides*. Ils couvrent une plus grande surface en moins de temps et permettent d'incorporer de l'air dans la pâte, pour une texture lisse et aérée.

    Accessoires en inox compatibles lave-vaisselle

    Le batteur est livré avec deux paires de fouets en inox compatible lave-vaisselle.

    Design léger et confortable

    Le design léger et ergonomique permet une utilisation simple et confortable.

    Deux paires de fouets, plus crochets de pétrissage

    Les fouets et les crochets de pétrissage sont faciles à fixer. C'est fait lorsque vous entendez un clic.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Inclus
      • Crochets de pétrissage
      • Fouets

    • Caractéristiques techniques

      Longueur du cordon
      1,2  m
      Tension
      220-240  V

    • Design

      Couleur
      Noir

    • Poids et dimensions

      Dimensions de l'emballage (L x l x H)
      212 x 106 x 196  mm
      Dimensions du produit (L x l x H)
      186 x 84 x 154  mm
      Poids du produit
      0,852  kg
      Poids, emballage compris
      1,148  kg

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