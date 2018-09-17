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Des gâteaux aérés et des pâtes à crêpes parfaitement lisses
Notre nouveau batteur Daily rend la pâtisserie plus facile, pour des résultats rapides et délicieux à chaque fois. Préparez de la pâte à gâteau ou à crêpes jusqu'à 20 % plus rapidement.* Son design léger et ergonomique vous permet de mélanger vos pâtes avec plus de facilité et de confort.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Enroulez le cordon d'alimentation autour de l'appareil et maintenez-le en place avec le clip pour le ranger facilement.
Retirez les fouets ou les crochets de pétrissage d'une simple pression sur le grand bouton d'éjection.
Grâce aux surfaces lisses et aux accessoires compatibles lave-vaisselle, le nettoyage est rapide et facile.
Le choix de 5 vitesses différentes vous permet d'utiliser celle qui est la mieux adaptée à chaque tâche.
Les fouets en forme de cône sont jusqu'à 20 % plus rapides*. Ils couvrent une plus grande surface en moins de temps et permettent d'incorporer de l'air dans la pâte, pour une texture lisse et aérée.
Le batteur est livré avec deux paires de fouets en inox compatible lave-vaisselle.
Le design léger et ergonomique permet une utilisation simple et confortable.
Les fouets et les crochets de pétrissage sont faciles à fixer. C'est fait lorsque vous entendez un clic.
Accessoires
Caractéristiques techniques
Design
Poids et dimensions
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