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  • Des gâteaux aérés et des pâtes à crêpes parfaitement lisses
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Arrêté

Collection DailyBatteur Philips Daily

HR3704/11

Des gâteaux aérés et des pâtes à crêpes parfaitement lisses

Notre nouveau batteur Daily rend la pâtisserie plus facile, pour des résultats rapides et délicieux à chaque fois. Préparez de la pâte à gâteau ou à crêpes jusqu'à 20 % plus rapidement.* Son design léger et ergonomique vous permet de mélanger vos pâtes avec plus de facilité et de confort.

Voir tous les avantages

Léger et plus rapide grâce aux fouets en forme de cône

Des gâteaux aérés et des pâtes à crêpes parfaitement lisses

  • 280 W

  • 5 vitesses + fonction Turbo

  • Fouets et crochets de pétrissage

  • Légèreté

Fouets en forme de cône jusqu'à 20 % plus rapides*

Les fouets en forme de cône sont jusqu'à 20 % plus rapides*. Ils couvrent une plus grande surface en moins de temps et permettent d'incorporer de l'air dans la pâte, pour une texture lisse et aérée.

Puissant moteur de 280 W

5 vitesses + fonction Turbo pour toutes les tâches de cuisine

5 vitesses + fonction Turbo pour toutes les tâches de cuisine

Le choix de 5 vitesses différentes vous permet d'utiliser celle qui est la mieux adaptée à chaque tâche.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Montage en neige de 4 blancs d'œufs par rapport au modèle précédent