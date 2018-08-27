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Arrêté
HR3704/11
Des gâteaux aérés et des pâtes à crêpes parfaitement lisses
Notre nouveau batteur Daily rend la pâtisserie plus facile, pour des résultats rapides et délicieux à chaque fois. Préparez de la pâte à gâteau ou à crêpes jusqu'à 20 % plus rapidement.* Son design léger et ergonomique vous permet de mélanger vos pâtes avec plus de facilité et de confort.
280 W
5 vitesses + fonction Turbo
Fouets et crochets de pétrissage
Légèreté
Les fouets en forme de cône sont jusqu'à 20 % plus rapides*. Ils couvrent une plus grande surface en moins de temps et permettent d'incorporer de l'air dans la pâte, pour une texture lisse et aérée.
Le choix de 5 vitesses différentes vous permet d'utiliser celle qui est la mieux adaptée à chaque tâche.
Montage en neige de 4 blancs d'œufs par rapport au modèle précédent