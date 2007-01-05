Rapidité, fraîcheur, plaisir

Avec le mini-blender Philips, lancez-vous dans la préparation d'amusantes recettes telles que smoothies, milk-shakes, soupes, sauces, cocktails exotiques ou petits desserts irrésistibles… En quelques secondes, vous pouvez préparer jusqu'à deux portions avec de délicieux ingrédients frais. Régalez-vous !