ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir
  • Rapidité, fraîcheur, plaisir

Arrêté

Mini-blender

HR2870/50

Rapidité, fraîcheur, plaisir

Avec le mini-blender Philips, lancez-vous dans la préparation d'amusantes recettes telles que smoothies, milk-shakes, soupes, sauces, cocktails exotiques ou petits desserts irrésistibles… En quelques secondes, vous pouvez préparer jusqu'à deux portions avec de délicieux ingrédients frais. Régalez-vous !

Voir tous les avantages

Créez des recettes amusantes avec ce mini-blender

Rapidité, fraîcheur, plaisir

  • 250 W

  • Bol en plastique 0,6 l

  • avec tamis, moulin et hachoir

  • 2 vitesses

Bol de 600 ml

Bol de 600 ml

Bol de 600 ml, idéal pour deux portions

2 bols avec couvercle

2 bols avec couvercle

2 bols avec couvercle pour la conservation ou le transport

Hachoir pour de nombreux ingrédients

Hachoir pour de nombreux ingrédients

Le hachoir Philips vient compléter votre blender. Il hache finement les légumes tels que les oignons, les herbes, mais aussi les noix et la viande.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils