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Arrêté
HR2870/50
Rapidité, fraîcheur, plaisir
Avec le mini-blender Philips, lancez-vous dans la préparation d'amusantes recettes telles que smoothies, milk-shakes, soupes, sauces, cocktails exotiques ou petits desserts irrésistibles… En quelques secondes, vous pouvez préparer jusqu'à deux portions avec de délicieux ingrédients frais. Régalez-vous !
250 W
Bol en plastique 0,6 l
avec tamis, moulin et hachoir
2 vitesses
Bol de 600 ml, idéal pour deux portions
2 bols avec couvercle pour la conservation ou le transport
Le hachoir Philips vient compléter votre blender. Il hache finement les légumes tels que les oignons, les herbes, mais aussi les noix et la viande.