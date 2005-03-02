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    Mini-blender

    HR2860/80

    Pratique et facile à utiliser

    Blender 220 W avec bol 400 ml, hachoir pour ingrédients secs et hachoir pour ingrédients humides, deux bols avec couvercles et rangement facile du cordon.

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    Mini-blender

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    Pratique et facile à utiliser

    avec hachoir pour aliments à secs ou humides

    • 220 W
    • Bol en plastique 0,4 l
    • avec tamis, moulin et hachoir
    • Fonction Pulse
    Hachoir

    Hachoir

    Accessoire hachoir amovible exclusif pour hacher rapidement oignons, ail, gingembre ou piments.

    2 bols avec couvercle

    2 bols avec couvercle

    2 bols avec couvercle pour la conservation ou le transport

    Moulin

    Moulin

    Moulin pour moudre rapidement noix et fèves

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques du design

      Matériau du corps du produit
      PP
      Couleur(s)
      Ivoire avec des touches bleues
      Matériau du bol de blender
      SAN
      Lame
      Acier inoxydable

    • Accessoires

      Moulin
      Oui

    • Spécificités techniques

      Alimentation
      220  W
      Tension
      220-240  V
      Fréquence
      50/60  Hz
      Capacité du petit bol
      200  ml
      Capacité du bol de blender
      1,5  l

    • Caractéristiques générales

      Rangement du cordon intégré
      Oui
      Vitesses
      1

    Badge-D2C

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