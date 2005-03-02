HR2860/80
Pratique et facile à utiliser
Blender 220 W avec bol 400 ml, hachoir pour ingrédients secs et hachoir pour ingrédients humides, deux bols avec couvercles et rangement facile du cordon.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Caractéristiques du design
Accessoires
Spécificités techniques
Caractéristiques générales
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.