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  • Des jus frais en quelques secondes Des jus frais en quelques secondes Des jus frais en quelques secondes

    Presse-agrumes

    HR2792/35

    Des jus frais en quelques secondes

    Le presse-agrumes Philips aux couleurs vives est équipé d'un sélecteur de pulpe réglable pour donner à votre jus la quantité de pulpe qui vous convient.

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    Presse-agrumes

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    Des jus frais en quelques secondes

    Presse-agrumes pour des jus avec ou sans pulpe

    • 1 litre
    • 25 W
    • Sélecteur de pulpe
    • Auto reverse
    Sélecteur de pulpe

    Sélecteur de pulpe

    Pour des jus onctueux ou pulpeux.

    Pichet

    Pichet

    Conservez toute la fraîcheur de vos jus grâce à ce pichet.

    Range-cordon

    Range-cordon

    Pour un rangement facile du cordon.

    Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

    Toutes les pièces sont compatibles lave-vaisselle

    Design compact

    Grâce à son design compact, l'appareil est facile à ranger dans les espaces et les placards de taille réduite.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques techniques

      Couleur(s)
      Lilas et blanc
      Matériau du pichet
      SAN
      Matériau sauf pichet
      PP

    • Caractéristiques techniques

      Longueur du cordon
      1,2  m
      Puissance
      25  W
      Tension
      220-240  V
      Fréquence
      50/60  Hz
      Capacité du bol de blender
      1  l

    • Caractéristiques générales

      Pieds antidérapants
      Oui
      Rangement du cordon intégré
      Oui
      Sélecteur de pulpe
      Oui
      Couvercle anti-poussière
      Oui

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