HR2752/90
Jus frais sans aucun bruit
Grâce à ce presse-agrumes Philips silencieux, commencez la journée tout en douceur. Son puissant moteur de 85 W facilite son utilisation.Voir tous les avantages
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Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Pays d'origine
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