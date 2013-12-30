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    Collection Avance Presse-agrumes

    HR2752/90

    Jus frais sans aucun bruit

    Grâce à ce presse-agrumes Philips silencieux, commencez la journée tout en douceur. Son puissant moteur de 85 W facilite son utilisation.

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    Collection Avance Presse-agrumes

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    Jus frais sans aucun bruit

    Le presse-agrumes le plus silencieux du marché

    • Débit direct
    • Filtre métal
    • Système anti-goutte
    • Couvercle anti-poussière
    Arrête les gouttes

    Arrête les gouttes

    Lorsqu'il est relevé, le système anti-goutte empêche le jus de couler sur le plan de travail. Amovible et compatible lave-vaisselle, il est facile à nettoyer.

    Garantie 2 ans

    Garantie 2 ans

    Avec une garantie internationale de 2 ans.

    Moteur puissant de 85 W

    Moteur puissant de 85 W

    Moteur ultra-silencieux

    Moteur ultra-silencieux

    Anti-poussière

    Anti-poussière

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      PP
      Type de produit
      Presse-agrumes
      Pieds antidérapants
      Oui
      Longueur du cordon
      1 m
      Pièces compatibles lave-vaisselle
      Non
      Matériau du bol
      N/A
      Matériau de la lame
      N/A
      Fonction Pulse
      Non
      Lames amovibles
      N/A
      Garantie
      Oui
      Déclaration de conformité UE
      Oui

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      85 W
      Tension
      220-240 V
      Fréquence
      50-60 Hz
      Batterie
      Non

    • Fonction de sécurité

      Arrêt automatique de la lame
      Non

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      10,4 cm
      Largeur du produit
      10,4 cm
      Hauteur du produit
      11,2 cm

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Chine

    Badge-D2C

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