HR2744/40
Obtenez des jus frais en quelques secondes
Le presse-agrumes Philips HR2744/40 aux couleurs vives est équipé d'un sélecteur de pulpe réglable pour donner à votre jus la quantité de pulpe qui vous convient.Voir tous les avantages
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Pour un jus avec ou sans pulpe.
Conservez toute la fraîcheur de vos jus grâce à ce pichet.
Grâce à son design compact, l'appareil est facile à ranger dans les espaces et les placards de taille réduite.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Compatibilité
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Solidité
Pays d'origine
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