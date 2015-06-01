Termes recherchés

  • Obtenez des jus frais en quelques secondes Obtenez des jus frais en quelques secondes Obtenez des jus frais en quelques secondes

    Collection Viva Presse-agrumes

    HR2744/40

    Obtenez des jus frais en quelques secondes

    Le presse-agrumes Philips HR2744/40 aux couleurs vives est équipé d'un sélecteur de pulpe réglable pour donner à votre jus la quantité de pulpe qui vous convient.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Collection Viva Presse-agrumes

    Produits similaires

    Afficher tous les Presse-agrumes

    Obtenez des jus frais en quelques secondes

    Presse-agrumes pour des jus avec ou sans pulpe

    • 0,6 l
    • 25W
    • Sélecteur de pulpe
    • Auto reverse
    Sélecteur de pulpe

    Sélecteur de pulpe

    Pour un jus avec ou sans pulpe.

    Pichet de 600 ml

    Pichet de 600 ml

    Conservez toute la fraîcheur de vos jus grâce à ce pichet.

    Range-cordon

    Range-cordon

    Toutes pièces compat. lave-vaisselle

    Toutes pièces compat. lave-vaisselle

    Design compact

    Grâce à son design compact, l'appareil est facile à ranger dans les espaces et les placards de taille réduite.

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques générales

      Matériau principal
      Plastique
      Matériau secondaire
      Métal
      Réglages prédéfinis
      Non
      Fonctions
      Presse-agrumes
      Type de produit
      Presse-agrumes
      Nombre de portions
      2
      Pieds antidérapants
      Oui
      Interface
      Préparation manuelle de jus
      Longueur du cordon
      0,7 m
      Range-cordon
      Oui
      Fonction de maintien au chaud
      Non
      Minuteur
      Non
      Technologie
      Auto reverse
      Bouton marche/arrêt intégré
      Oui
      Thermostat réglable
      Non
      Voyant d'alimentation
      Non
      Poignées isolantes
      Non
      Pièces compatibles lave-vaisselle
      Oui
      Indicateur de niveaux
      Oui
      Matériau du bol
      Plastique (SAN)
      Matériau de la lame
      Plastique (PP)
      Sans BPA
      Oui
      Fonction Pulse
      Non
      Lames amovibles
      Non
      Pile la glace
      S. O.
      Mixe des ingrédients chauds
      S. O.
      Livre de recettes
      S. O.
      Volume sonore (standard)
      Lc = 72 dB (A)
      Garantie
      2 ans

    • Caractéristiques techniques

      Puissance
      25
      Tension
      230
      Fréquence
      50
      Nombre dans le lot
      1
      Batterie
      Non

    • Compatibilité

      Accessoires inclus 1
      Manuel d'utilisation
      Accessoires inclus 2
      Carte de garantie

    • Fonction de sécurité

      Certification de sécurité
      Oui
      Arrêt automatique
      Oui
      Indicateur de température
      Non
      Arrêt automatique de la lame
      Non
      Verrouillage enfant
      Non

    • Poids et dimensions

      Longueur du produit
      14,5
      Largeur du produit
      19,7
      Hauteur du produit
      16,4
      Poids du produit
      0,535
      Longueur de l'emballage
      22,2
      Largeur de l'emballage
      22,2
      Hauteur de l'emballage
      25
      Poids de l'emballage
      1,11

    • Solidité

      Boîtier
      > 75% de contenu recyclé

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Bosnie-Herzégovine

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.