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Arrêté
HR2738/01
Jus fraîchement pressés en toute simplicité
Avec ce presse-agrumes, vous avez la possibilité de préparer de délicieux jus frais maison en toute simplicité. Son design compact permet de le ranger aisément et tous les éléments passent au lave-vaisselle, vous faisant ainsi gagner du temps.
25 W
0,5 l
Pichet de 500 ml pour recueillir le jus
Nouveau design de bec verseur anti-goutte
Gagnez de l'espace grâce au système pratique de rangement du cordon qui se trouve sous le corps de l'appareil.