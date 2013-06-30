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  • Jus fraîchement pressés en toute simplicité
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Arrêté

Collection DailyPresse-agrumes

HR2738/01

Jus fraîchement pressés en toute simplicité

Avec ce presse-agrumes, vous avez la possibilité de préparer de délicieux jus frais maison en toute simplicité. Son design compact permet de le ranger aisément et tous les éléments passent au lave-vaisselle, vous faisant ainsi gagner du temps.

Voir tous les avantages

Compact, compatible lave-vaisselle

Jus fraîchement pressés en toute simplicité

  • 25 W

  • 0,5 l

Pichet de 500 ml inclus

Pichet de 500 ml inclus

Pichet de 500 ml pour recueillir le jus

Nouveau design de bec verseur anti-goutte

Nouveau design de bec verseur anti-goutte

Nouveau design de bec verseur anti-goutte

Rangement pour cordon d'alimentation intégré

Rangement pour cordon d'alimentation intégré

Gagnez de l'espace grâce au système pratique de rangement du cordon qui se trouve sous le corps de l'appareil.

Spécificités Techniques

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